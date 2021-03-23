Malatya'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ İlçesi Kepez Mahallesi'nde H.T'ye ait iş yerinde 3 şüpheliyi, çaldıkları para, alkollü içecek ve malzemelerle suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemede şüphelilerin 1749 lira, 330 paket çeşitli markalarda sigara, 15 litre alkollü içecek ve 372 çeşitli marka ve ebatlarda gıda malzemesini çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik