Çakarlı araçlarla yolu trafiğe kapatıp halay çektiler

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta sonu bir grup, çakarlı arabalarla yolun bir şeridini trafiğe kapatıp halay çekti.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta sonu bir grup, çakarlı arabalarla yolun bir şeridini trafiğe kapatıp halay çekti. Yaşanan anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedilirken trafiğin tıkanmasıyla zor anlar yaşayan diğer araç sürücüleri de duruma korna çalarak tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Yakuplu Mahallesi Ambarlı limanı yolunda meydana geldi. Bir grup, çakarlı araçlarla yolun bir şeridini kapatıp halay çekti. Yolda oluşan uzun trafiğe aldırış etmeyen grup, araçlardan birinde açtıkları yüksek sesli müzikle çevreyi rahatsız etti. Araçların çakarlı olduğu da görüldü. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken diğer sürücüler ise duruma korna çalarak tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı