Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü kaç yaşında ve nereli? Çağlar Söyüncü hangi takımlarda oynadı? Çağlar Söyüncü hayatı ve biyografisi! Dünyaca ünlü başarılı milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü tüm dünyada futbol severlerin beğenerek ve keyifle izlediği bir oyuncu. Adı Barcelona ile anılan Çağlar Söyüncü hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü kaç yaşında ve nereli? Çağlar Söyüncü hangi takımlarda oynadı? Çağlar Söyüncü hayatı ve biyog

Milli takımda ve oynadığı yabancı takımlarda başarılı performanslar gösteren ünlü oyuncumuz Çağlar Söyüncü kariyer anlamında gelecek vaat ediyor. Başarılı oyuncu Çağlar Söyüncü'nün adı sık sık dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona ile anılıyor. Ünlü futbolcumuz Çağlar Söyüncü hakkında merak edilenleri ve kariyer geçmişini sizler için kaleme aldık.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Söyüncü futbola Menemen Belediyespor'da başladı. Burada geçirdiği zaman boyunca forvet oynayan futbolcu, Bucaspor başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın isteğiyle bu takıma transfer oldu. Bucaspor'da stoper oynamaya başlayan futbolcu, U-16 liginde Ege birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü yaşadı. Fenerbahçe'yi penaltılarla yendikleri üçüncülük maçında biri normal zamanda biri seri penaltı atışlarında olmak üzere iki penaltı golü kaydetti.

Özkan, Bucaspor'dan Altınordu başkanlığına geçerken Söyüncü'yü de takıma kazandırdı. Ancak futbolcu, birinci takım yerine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Altınordu'nun pilot takımı Bozyaka Yeşiltepespor'da deneyim kazanması için oynamaya başladı. Sonraki sezon Gümüşorduspor adını alan takımda oynamaya devam etti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

2014-15 sezonunda futbolcu, Altınordu'ya transfer oldu. Sezona U-21 takımında başlayan futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giydi. Takım, o sezon Türkiye Kupası gruplarına kalırken, Söyüncü kupa maçlarında forma şansı buldu. Bu maçlardan birinde Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de çıktı ve güçlü rakipleriyle 1-1 berabere kaldılar. Bu maçtan 3 gün sonra Soyuncu ilk kez bir 1. Lig maçında forma şansı buldu. Manisaspor'u 1-0 yendikleri maçta Söyüncü, 90 dakika forma giydi. Sezon sonuna doğru Altınordu U-19 takımına geri dönen futbolcu, grubunu namağlup ve 107 gol atarak bitirip birinci olan takıma yardım etti.

2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri oldu ve 30 maçta forma giydi. Bu maçların ikisinde - ikisi de uzatma dakikalarında olmak üzere - iki gol kaydetti.

2015-16 sezonu devam ederken Söyüncü'nün adı farklı Bundesliga takımlarıyla anılmaya başladı. Bu takımlar arasında VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve 1. FC Köln bulunmaktaydı. Ancak, futbolcu tercihini Bundesliga'ya yeni yükselen SC Freiburg'dan yana kullandı. Mayıs 2016'da transfer açıklandı. 20 Ağustos 2016'da SV Babelsberg 03 ile oynanan DFB-Pokal birinci tur maçında sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Freiburg forması giydi. 8 gün sonra Hertha Berlin ile oynanan Bundesliga birinci hafta maçında da sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Almanya liginde forma giydi.

Günümüzde ise ünlü takımlardan biri olan Leicester City'de forma giymekte ve çok başarılı bir performans sergilemektedir. Bu performansı ile büyük dünya klüplerinin radarına sıklıkla girmektedir.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OYNADIĞI TAKIMLAR

2013-2014 Gümüşordu FK

2014-2016 Altınordu

2016-2018 SC Freiburg

2018- Leicester City

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2014-15 yılları arasında çeşitli seviyelerde Türkiye genç millî formasını giyen futbolcu, 24 Mart 2016 tarihinde Antalya Stadyumu'nda İsveç ile oynanan maçta, 90. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girerek ilk defa A millî olmuştur.

2014Türkiye U-18 1

2015Türkiye U-19 3

2015Türkiye U-20 3

2015-Türkiye U-21 1

2016-Türkiye A