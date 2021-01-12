Çad ile Sudan siyaset ve güvenlik konularında iş birliğini görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Korgeneral İbrahim Cabir başkanlığındaki Sudan heyeti, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki çeşitli iş birliği konularını ele aldı.

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Korgeneral İbrahim Cabir başkanlığındaki Sudan heyeti, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki çeşitli iş birliği konularını ele aldı.

Çad Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cabir'e ziyaretinde Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin ve Savunma Bakanı İbrahim Yasin eşlik etti.

Korgeneral Cabir, Debi'ye Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın mesajını iletti.

Çad'ın Umceras kentinde gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, siyaset ve güvenlik konularında iş birliği masaya yatırıldı.

Cabir, ülkesinin istikrar, güvenlik ve barışı sağlamaya yönelik çabalarına katkıları nedeniyle Çad'ı takdir ettiklerini kaydetti.

Çad Cumhurbaşkanı Debi de "Sudan'ın güvenliğinin Çad'ın güvenliğiyle eş değer olduğunu, iki dost ülke çıkarlarına hizmet eden her türlü alandaki iş birliğini geliştirmek istediklerini" bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem