Çad Cumhurbaşkanı Itno'ya Fahri Doktora Takdim Töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye yalnızca ekonomik ortaklık için değil, her ihtiyaç duyulduğunda tereddüt etmeden Afrikalı kardeşlerinin yardıma koşan bir ülkedir. Çad ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini daha da ileriye taşımaya kararlıyız." dedi.

Oktay, Yükseköğretim Kurulu'nda düzenlenen Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'ya fahri doktora takdim töreninde yaptığı konuşmada, resmi ziyaret vesilesiyle Itno ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çadlı bir öğrencinin okuduğu "hayalleri gerçekleştirmek" şiirinin kendisini etkilediğini vurgulayan Oktay, "Türkiye, hayallerin gerçekleştirileceği bir ülke. Çadlı gençlerin hayallerinin peşinde koşmaları, hayallerini kendi ülkeleri için kurmaları, Çad'ı geliştiriyor olmaları, Çad'ın sadece ekonomik kalkınması değil sosyal ve kültürel kalkınması anlamında iddialı bir şekilde Çad'a dönecek olmaları beni mutlu etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'dan Türkiye'ye gelen öğrencilerin asla bir gelir kaynağı olarak görülmemesi talimatının olduğunu anımsatan Oktay, bugün gördüğü manzaranın bu talimatın yerine getirildiğini gösterdiğini söyledi.

Türkiye ve Çad arasındaki siyasi ilişkilerin 16. yüzyıla kadar gittiğini ifade eden Oktay, bugünkü modern Çad'ın yer aldığı bölgede hüküm süren Kanem-Bornu Sultanı İdris Elevma ile Kanuni Sultan Süleyman ve III. Murat arasında karşılıklı elçiler gönderildiğini bildiklerini dile getirdi.

Oktay, Türkiye-Çad kardeşliğini miras bırakanları rahmetle ve hürmetle yad etti.

"Afrika'nın uyanışını ve adım adım hak ettiği seviyeye yükselmeye başlamasını en az Afrikalı kardeşlerimiz kadar umut ve heyecanla biz de takip ediyoruz." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük ekonomilerinin krizlerle boğuştuğu bir dönemde Afrika'nın kalkınması ve büyümesi kesintisiz sürüyor. Afrika'yı kader ortağı olarak görerek son yıllarda kıta ile ilişkilerimizi yeni bir anlayışla ele almaya başladık. Türkiye yalnızca ekonomik ortaklık için değil, her ihtiyaç duyulduğunda tereddüt etmeden Afrikalı kardeşlerinin yardıma koşan bir ülkedir. Çad ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Türkiye olarak dostumuz Çad ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye büyük önem veriyoruz."

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun dün gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirildiğini, çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarının ele alınmasına imkan tanındığını aktardı.

Itno'nun gerçekleştirdiği ziyaret sonrası ilişkilerin daha da güçlü bir ivme yakalayacağına inandığını vurgulayan Oktay, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek için mevcut mekanizmaları daha verimli kullanmaları gerektiğini, bu anlamda imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesini önemsediğine dikkati çekti.

"Çadlı gençleri burslarla desteklemeye devam edeceğiz"

Ziyaret vesilesiyle Türk-Çad İş Konseyi Ortak Toplantısı'nın yapılmasının da memnuniyet verici olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"İlkini 2015 yılında Ankara'da düzenlediğimiz Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın ikincisini de en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimize inanıyorum. İnşaat sektöründen savunma sanayiine şirketlerimizin Çad ile gerçekleştirdikleri projeler göğsümüzü kabartıyor. Eğitim, Çad'ın geleceğine ve insan sermayesine verdiğimiz değerden ötürü ikili ilişkilerimizde öncelikli bir yere sahiptir. Ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören ve anadili gibi Türkçe konuşan yüzlerce Çadlı öğrencinin bulunmasından da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yaklaşık 900 Çadlı öğrenci, Türkiye'deki üniversitelerimizde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim görmektedir.

Bu öğrencilerin 500'den fazlasının Karabük'te bulunması anlamlıdır. Karabük Üniversitesi bu yıl 200 Çadlı öğrenciye burs imkanı sağlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ise toplam 42 Çadlı öğrenciye burs sağlamıştır. Karabük Üniversitesine öğrenci gönderme sürecinde gösterdikleri özen ve kolaylık sebebiyle Çad Cumhurbaşkanı Debi nezdinde tüm Çadlı yetkilileri tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde de Çadlı gençleri burslar ile desteklemeye devam edeceğiz."

Fuat Oktay, Türkiye-Çad dostluğu ile Karabük ve Encemine şehirlerinin kardeşliğini Karabük Üniversitesi tarafından Itno'ya takdim edilen fahri doktora unvanının taçlandıracağını ifade etti.

İkili ilişkilerin akademik nişanesi olan fahri doktora unvanı için Itno'yu kutlayan Oktay, bundan sonraki buluşmalarının Encemine'de inşa edilecek Çad-Türk Dostluk Külliyesi'nde olmasını ve ilişkilerimizin her geçen gün artarak sürmesini diledi.

Kaynak: AA