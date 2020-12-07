Büyükşehirden esnafa destek
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Büyükşehirden esnafa destek

07.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:36
Büyükşehirden esnafa destek

Bursa'da korona virüsle mücadele kapsamında iş yeri kapatılan esnafa, su faturalarında indirim, gıda destek paketleri, belediye alacaklarının ötelenmesi gibi geniş kapsamlı bir destek paketini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, süreçten olumsuz etkilenen esnafı...

Bursa'da korona virüsle mücadele kapsamında iş yeri kapatılan esnafa, su faturalarında indirim, gıda destek paketleri, belediye alacaklarının ötelenmesi gibi geniş kapsamlı bir destek paketini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, süreçten olumsuz etkilenen esnafı ziyaret edip, sıkıntılarını dinledi.

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren Bursa'da süreçten olumsuz etkilenen toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal destek paketlerini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, esnafı da unutmadı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle işyeri kapanan esnafa yönelik mesken su faturalarında yüzde 50 indirim, belediye alacaklarının ötelenmesi ve gıda destek paketlerini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bunun yanında faaliyetlerine devam eden ancak süreçten olumsuz etkilenen esnafla sık sık bir araya geliyor. Fırsat buldukça esnaf ziyaretlerine zaman ayıran Başkan Aktaş'ın son durağı tarihi Tahtakale esnafı oldu.

Tarihi çok eskilere dayanan Tahtakale Mahallesi'ni ve çarşısını ziyaret eden Başkan Aktaş, esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Pandemi dolayısıyla uygulanan yasaklardan ötürü yaşadıkları ekonomik zorlukları dile getiren esnafı dinleyen Başkan Aktaş, bölgedeki tarihi han ve dükkanları da gezerek vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Tahtakale'nin Bursa'da hikayesi olan bir bölge olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, esnafın yıllara dayanan bir tarihçesi olduğunu belirtti. Bölgedeki esnafı ziyaret ederek eksik ve aksaklıkları tespit ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Dile getirilen eksiklikleri not aldık. Ticaretin zorlaştığı, pandemi sürecinin kendisini ziyadesiyle hissettirdiği dönemde esnafa katkı vermenin hesabını yapıyoruz. Bu engeli, esnafıyla, devletiyle, vatandaşıyla el ele verip, birlikte aşacağız. Herkese kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - BURSA

Büyükşehirden esnafa destek
Büyükşehirden esnafa destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
MEHMET: Zaten kapali
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