Büyükşehir'in Tercih Danışmanlığı Desteğinde Süre Uzatıldı

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nin üniversite tercihi yapacak öğrenciler için 'Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı Desteği' 5 Ağustos'ta başlamıştı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nin üniversite tercihi yapacak öğrenciler için 'Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı Desteği' 5 Ağustos'ta başlamıştı. 13 Ağustos'ta son bulacak olan tercih desteğinin süresi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Öğrencilere tercih desteği devam edecek Kongre ve Sergi Sarayı'nda ücretsiz olarak verilen danışmanlık hizmetinden MERCİ'ye kayıtlı öğrencilerin dışında kentteki tüm öğrenciler son güne kadar yararlanabilecek. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleriyle tercihlerini yapan öğrenciler, tercih sürecini daha rahat geçirme fırsatı buluyor. Uzman rehberlik öğretmenlerinin 20 Ağustos'a kadar öğrencilere sunacağı 'Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı' desteğiyle gençlerin geleceğe sağlam adımlar atması amaçlanıyor. Büyükşehir'in 9 ilçede yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde de verilen hizmet sayesinde öğrenciler meslek hayatlarına adım adım ilerliyor.

Yeni dönem kurs kayıtları 13 Ağustos'a kadar devam edecek

Yeni dönem Eğitim ve Öğretim Kurs Merkezi kayıtlarını almaya başlayan Büyükşehir Belediyesi'nin ön kayıtları da 13 Ağustos'a kadar uzatıldı. Öğrenciler, kurslara başvuru yapmak için www. mersin. bel. tr adresini ziyaret ederek, ön kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Öğrenciler, web sayfasındaki başvuru ilanına tıklayıp kendilerinden istenen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlayabiliyor.

Okula devam eden öğrencilerden; aile gelir durumu bildirir belge (SGK, maaş bordrosu, vergi mükellef belgesi), not ortalamasını gösterir belge (9, 10, 11. sınıflar için transkript), öğrenim belgesi; mezun öğrencilerden ise diploma fotokopisi, aile gelir durumu bildirir belge (SGK, maaş bordrosu, vergi mükellef belgesi) ve adli sicil kaydı isteniyor.

Yayın Tarihi: 7. 8. 2021 09: 20: 49

Kaynak: Habermetre