Büyükşehir'in taşınmazları satışa çıkıyor
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Büyükşehir'in taşınmazları satışa çıkıyor

Büyükşehir'in taşınmazları satışa çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin ihale ile satışı devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin ihale ile satışı devam ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi ve Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar ile İncek Mahallelerinde bulunan toplam 20 taşınmazı, 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek ihaleyle satışa sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, 29 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak ihaleyle 2 farklı ilçedeki toplam 20 gayrimenkulünü satışa çıkarıyor. 15 tanesi Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'nde, 1'i Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi'nde ve 4'ü ise İncek Mahallesi'nde bulunan taşınmazlar kapalı zarf usulüyle satılacak. Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştireceği ihalede Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'ndeki 3+1 ve 4+1 oda-salondan oluşan daireler ile Gölbaşı Kızılcaşar ile İncek Mahallelerindeki konut imarlı arsalar peşin ya da banka kredisi kullanılarak satın alınabilecek. İhalede 950 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak konutlar 145 ve 149 metrekare, 1 milyon 60 bin TL'den başlayan arsalar ise bin 326 ve 16 bin 200 metrekare aralığında farklı büyüklüklerden oluşuyor. İstekliler; taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklerine ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan 14. kattaki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'na gelerek inceleyebilecekler.

Teklif mektupları için son tarih: 29 Temmuz

Teklif mektuplarının en geç 29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 12.00'a kadar 7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. kat Encümen Toplantı Salonunda 29 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek ihaleler saat 14.00 itibarıyla başlayacak. İhaleler için isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler ise şöyle:

Kimlik/yetki/faaliyet/temsil belgeleri, İkametgah ilmühaberi (aslı), Teklif mektubu, Taşınmaz mal satış şartnamesi, Yer görme belgesi, Şartname alındı makbuzu, Geçici teminat alındı makbuzu veya 2886 sayılı kanuna uygun banka teminat mektubu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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