Büyükşehir'den tiyatro ziyafeti

15.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:52

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro severlerle yeniden buluşturduğu "Oduncular" isimli oyuna ilgi büyük oldu. Sebahattin Bulut anısına 11-13 Şubat tarihleri arasında İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve köy seyirlik tadında olan oyun, yediden yetmişe herkesin beğenisini kazandı. Yönetmenliğini Yakup Çağlayan'ın yaptığı oyunda Ercan Seval, Feridun Korukçu ve Ahmet Ayık gibi başarılı tiyatro sanatçılarının yanı sıra birçok genç oyuncu da rol aldı. Müzik düzenlemelerini TRT sanatçısı Mehmet Çalmaşur'un, müzik icralarını ise Metin Kara, Yavuz Sürmeli, Evren Örs ve Mustafa Özfidan'ın gerçekleştirdiği oyunda, hafızalarda iz bırakmış olan Erzurum türküleri de seslendirildi.



Geleneksel ortaoyunu biçimde kaleme alınan ve yeni bir daramaturji ile sahnelenen "Oduncular" isimli tiyatro oyununda, bir köy ağasının konağında yaşananlar konu edilirken, müzikle adeta nakış nakış işlenen oyun, dekor ve ışık tasarımıyla da tam not aldı. Eser Dursun'un ışık, Evren Örs'ün de dekor tasarımını üstlendiği oyunun dramaturjisini ise Ziya Kibar yaptı. Erzurumlu halkbilimci, oyun yazarı ve folklor insanı Sebahattin Bulut'un eserini, sıra dışı bir performansla sahneleyen oyuncular, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde üç gün boyunca adeta tiyatro ziyafeti çekti. Sanatseverler, "Oduncular" isimli oyunu tekrar izlemekten büyük keyif aldıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA