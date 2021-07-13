Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi
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Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi

Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası uzman rehberlerle öğrencilere ücretsiz tercih desteği veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası uzman rehberlerle öğrencilere ücretsiz tercih desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi, 4 merkezde 16 Temmuz'a kadar bu hizmeti sağlamayı sürdürecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası öğrencilere ücretsiz tercih desteği sağlıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, öğrencilere sınav sonrası daha doğru tercihler yapabilmeleri için Mamak Gençlik Merkezi, Kuşçağız Aile Yaşam Merkezi, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi ve Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde uzman rehberler eşliğinde ücretsiz tercih desteği başlattı.

Tercih desteğine yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteğine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uzman Rehber Aslı Kamalı, "Başkanımız Mansur Yavaş'ın öğrenci dostu projeleri doğrultusunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak iki yıldır YKS ve LGS tercihlerinde Aile Yaşam Merkezlerinde öğrencilere ücretsiz tercih hizmeti veriyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu süreçte tüm öğrencilerimizi tercih yapmaya bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Büyükşehir'den LGS tercih desteğine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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