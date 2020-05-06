Büyükşehir'den ilçelerde altyapı hamlesi
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Büyükşehir'den ilçelerde altyapı hamlesi

Büyükşehir'den ilçelerde altyapı hamlesi
06.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:34

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa şehir merkezinin daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması yönünde yaptığı çalışmalar ilçelere de yansıdı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa şehir merkezinin daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması yönünde yaptığı çalışmalar ilçelere de yansıdı. İnegöl ve Mustafakemalpaşa'nın ardından Karacabey'de de içme suyu ve isale hattı ihalesinin gerçekleştirildiğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yüzde 34 kırımla tamamladığımız Karacabey ihalemizle inşallah, halkımıza daha sağlıklı su hizmeti sağlamanın yanında yüzde 48 olan kayıp-kaçak oranını önleyeceğiz. Ayrıca bu ilçemizde, 50 yıl sonra alt yapı ilk kez yenilenmiş olacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ marifetiyle Karacabey için hazırladığı içme suyu ve isale hattı ihalesi tamamlandı. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak önemli yatırımları bu dönemde hayata geçirmeyi taahhüt ettiklerini belirterek, Karacabey alt yapısının yenilenmesine yönelik faaliyetlerin de bunlardan biri olduğunu kaydetti. Yapılan ihaleyle birlikte alt yapı çalışmalarının da resmen start aldığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Şehir dışı yasağı nedeniyle 6 Mayıs'a ertelediğimiz ihalemiz, Karacabey ve Bursamız için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İnegöl ve Mustafakemalpaşa'da ihaleler tamam

Başkan Aktaş, ilçelerle alakalı içme suyu ve isale hattı ihalelerinin ilkinin İnegöl'de yapıldığını hatırlattı. İnegöl'de 9 su deposu, 29 kilometre isale hattı ve 205 kilometre de şehir şebekesini içeren halenin geçtiğimiz aylarda sonuçlandığını kaydeden Başkan Aktaş, bu ilçede yer teslimlerinin gerçekleştirildiğini, inşaat çalışmalarının ise başlamak üzere olduğunu ifade etti. İlçelerle ilgili ikinci alt yapı ihalesinin ise 1 Nisan tarihinde Mustafakemalpaşa'da tamamlandığını, bu ilçede 8 kilometre isale hattı ile 318 kilometre şehir şebekesi hattının ihale edildiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Bazı itirazlar olduğu için bu ihalemizle ilgili değerlendirme devam ediyor. İnşallah kısa sürede sonuçlandırıp, Mustafakemalpaşa'da da yer teslimlerini yapacağız" şeklinde konuştu.

Karacabey'de 50 yıllık altyapı yenileniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey ile alakalı da 8 kilometrelik isale hattı ve 226 kilometre de içme suyu hattı ihalesinin bugün itibariyle tamamlandığını söyledi. 38 milyon TL'lik maliyetle çıktıkları ihalede yüzde 34 indirime varana kadar kırımlar yaşandığını vurgulayan Başkan Aktaş, "16 firmanın katıldığı ihalemizle ilgili değerlendirmeler sürüyor. İnşallah kısa sürede sonuçlandırıp, yer teslimi aşamasına geçeceğiz" şeklinde konuştu. Karacabey'in mevcut alt yapısının 50 yıllık olduğunu ve yıpranan hatlar nedeniyle kayıp kaçak oranının yüzde 48'ler civarında bulunduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Hem insanımızın daha sağlıklı su tüketebilmesi hem de BUSKİ'nin Karacabey'de verdiği hizmetin sağlığı için attığımız bu adımın önemli olduğunu dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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