Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlara 'toplu taşıma' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlara 'toplu taşıma' çağrısı

Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlara 'toplu taşıma' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 18 yaş altı ile 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara toplu taşıma kullanımı konusunda çağrıda bulunarak, İçişleri Bakanlığının genelgesine hassasiyet göstermelerini istedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 18 yaş altı ile 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara toplu taşıma kullanımı konusunda çağrıda bulunarak, İçişleri Bakanlığının genelgesine hassasiyet göstermelerini istedi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Genelgeye uyarak 18 yaş altı ve 65 yaş veüzeri vatandaşları belediye otobüslerine alamayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara bu konuda sıkıntı yaşamamaları amacıyla çağrıda bulundu.

"Halkımızın bu konuda önemle hassasiyet göstermesini istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklarını söyledi. Demir, "İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği tüm Türkiye'de aynı uygulama uygulanmaktadır. Bunun için de araç filomuzu attırmaya devam ediyoruz. Ama her ne kadar araç filosunu arttırsak da yine aynı şekilde İçişleri Bakanlığının genelgesi gereğince 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılarını olmuş olsa dahi toplu taşıma hizmetinden yararlanamamaktadırlar. Halkımızın bu konuda önemle hassasiyet göstermesini istiyoruz. Çünkü kendilerinin sağlığı bizim için çok önemli. 65 yaş üstü vatandaşlarımız şu an itibariyle İçişleri Bakanlığının ikinci bir genelgesi çıkana kadar toplu taşıma hizmetini kullanamayacaklar" diye konuştu. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlara 'toplu taşıma' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Tan Taşçı Şeyma Subaşı Selçuk Balcı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlara 'toplu taşıma' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 10:30:20. #1.14#

title