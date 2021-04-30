Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 'Online Kariyer Günleri'ne ev sahipliği yapacak
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Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 'Online Kariyer Günleri'ne ev sahipliği yapacak

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 'Online Kariyer Günleri'ne ev sahipliği yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 6-7 Mayıs'ta düzenlenecek olan 'Online Kariyer Günleri'ne ev sahipliği yapacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 6-7 Mayıs'ta düzenlenecek olan 'Online Kariyer Günleri'ne ev sahipliği yapacak. Ulusal ve uluslararası markaların yöneticiliğini yapan 17 uzman isim programa çevrimiçi konuk olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Vahap Seçer'in vizyon projesi olan Kariyer Merkezi, önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi, 6-7 Mayıs'ta düzenlenecek olan Online Kariyer Günlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki gün sürecek ve 6 oturumda gerçekleştirilecek Kariyer Günlerinde 17 davetli konuşmacı, 'Kariyerinde Fark Yarat' sloganıyla üniversiteliler ile buluşacak.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, ulusal ve uluslararası markaların yöneticiliğini yapan çok önemli 17 ismin Online Kariyer Günlerine konuk olup öğrencilerle buluşacağını belirtti. Özada, Kariyer Günlerinin planlama sürecinde üniversiteler ve paydaşlarıyla sık sık bir araya gelerek öğrenciler için en önemli gündem ve bu gündemi en iyi şekilde aktaracak isimler üzerine çalıştıklarını vurguladı.

"Diğer illere örnek olacak projelere imza attık"

Pandeminin getirdiği belirsizliğe rağmen çok kısa bir sürede iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yeni nesil dijital araçlarla katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Özada, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olarak iş birliği vizyonuna uygun bir şekilde ilimizde kamu kuruluşları, odalar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi Mersin'in dinamikleri ile pandemi süreci öncesinde koordinasyon sağladık ve iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da diğer illere örnek olacak projelere imza attık" dedi.

Online Kariyer Günlerinde her üniversitenin Kariyer Merkezi yetkilisinin bir oturumu yöneteceğini ifade eden Özada, "Kariyer Merkezimizin rol model olması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kariyer Merkezinin de bir oturumu yönetecek olması hem sevindirici bir gelişme hem de iş birliği kültürünün oluşturduğu sinerji olmuştur" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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