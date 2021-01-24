Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Elba Rashani'yi transfer etti
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Elba Rashani'yi transfer etti

24.01.2021 22:59 | Son Güncelleme: 24.01.2021 23:02
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Elba Rashani'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Elba Rashani'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Elba Rashani'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç doğumlu Kosovalı sol kanat oyuncusu Rashani'nin transfer edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Elba Rashani Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Kosova Milli Takım oyuncusu 27 yaşındaki Rashani son olarak Norveç 1. Lig takımlarından Odds BK'de forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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