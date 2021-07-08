Büyükgöz'den kursiyerlere ziyaret
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Büyükgöz'den kursiyerlere ziyaret

Büyükgöz'den kursiyerlere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, beraberindeki heyet ile birlikte kurs eğitimlerinin sürdüğü SAYEM'i ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, beraberindeki heyet ile birlikte kurs eğitimlerinin sürdüğü SAYEM'i ziyaret etti.

Gebze Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde 184 farklı branşta başlatılan ücretsiz Mesleki Yeterlilik Kurslarında eğitimler devam ediyor. Tatlıkuyu Kapalı Pazaryeri Kompleksi içerisindeki idari binada devam eden kursları AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, usta öğreticiler ve kursiyerlerle sohbet etti. Derslerin içeriğine ilişkin kursiyerlerle sohbet eden Büyükgöz, sanayi ve istihdam kapasitesi yüksek olan Gebze'de nitelikli iş gücüne katkı sunmak için kursların düzenlendiğini dile getirdi. - KOCAELİ

Büyükgöz'den kursiyerlere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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