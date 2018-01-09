Büyük Aldım Ki Taylan ile Beraber Giyelim ?? | Yeni Sezon Alışverişim
Bu videoda son zamanlarda aldığım ürünleri paylaştım. Aldıklarımdan bazılarının üstümde nasıl durduğunu Instagram'da görebilirsiniz: https: //www.instagram.com/duyguozasla...Kanalıma ABONE olmayı unutmayın!
Bu videoda son zamanlarda aldığım ürünleri paylaştım. Aldıklarımdan bazılarının üstümde nasıl durduğunu Instagram'da görebilirsiniz: https://www.instagram.com/duyguozasla...
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