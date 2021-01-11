Burun damlası orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!
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Burun damlası orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

11.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:58
Burun damlası orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Burun damlası orucu bozar mı? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Burun damlası orucu bozar mı?

Dini konularda araştırma yapanlarBurun damlası orucu bozar mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaBurun damlası orucu bozar mı? konusunda fetva yayınladı. Peki,Burun damlası orucu bozar mı?İşte, detaylar

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

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