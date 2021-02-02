Bursaspor'da Ali Akman süresiz kadro dışı bırakıldı
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Bursaspor'da Ali Akman süresiz kadro dışı bırakıldı

02.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:30
Bursaspor'da Ali Akman süresiz kadro dışı bırakıldı

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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