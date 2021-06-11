Bursaspor, biriken 3 milyon 649 bin liralık elektrik borcunu yapılandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor, biriken 3 milyon 649 bin liralık elektrik borcunu yapılandırdı

Bursaspor, biriken 3 milyon 649 bin liralık elektrik borcunu yapılandırdı
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, uzun süredir ödenmeyen ve kamuoyunda sıkça yer alan elektrik borçlarında yapılandırmaya gidildiğini bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, uzun süredir ödenmeyen ve kamuoyunda sıkça yer alan elektrik borçlarında yapılandırmaya gidildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Limak Enerji Uludağ Elektrik şirketine 3 milyon 649 bin lira mevcut borcun bulunduğu belirtildi.

Borçlarla alakalı şirket yetkilileriyle görüşmeler yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "2021 yılının sonuna kadar 7 aylık taksitler şeklinde ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. İlk taksit ödemesinin 15 Haziran 2021 tarihinde yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Fatma Turgut Fahriye Evcen Rahşan Gülşan
Spor Ali Koç Merih Demiral Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor, biriken 3 milyon 649 bin liralık elektrik borcunu yapılandırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 17:31:39. #1.13#

title