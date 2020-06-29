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Bursaspor'a NBA'den transfer

Yeşil-beyazlılar, NBA'de Cleveland forması giyen Malik Newman'ı renklerine bağladı.

Bursaspor'a NBA'den transfer
29.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:33

Yeşil-beyazlılar, NBA'de Cleveland forması giyen Malik Newman'ı renklerine bağladı.

Frutti Extra Bursaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta Türkiye'yi temsil edecek olan yeşil-beyazlılar, NBA'de Cleveland forması giyen 23 yaşındaki ABD'li şutör guard Malik Newman'ı kadrosuna kattı. U17 Dünya Şampiyonası'nda ABD milli takımıyla turnuvanın MVP'si olan Newman, 2018 yılında Kansas'la NCAA şampiyonluğu yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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