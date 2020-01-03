“Bursa sanayisi yüksek teknoloji ve temiz üretim odağında dönüşüyor”

03.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:31

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa sanayisinde başlattıkları nitelikli dönüşüm hamlesinin, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapısına geçişin yanında temiz üretimi benimseyen yeni nesil bir sanayi anlayışı olduğunu söyledi.