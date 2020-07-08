Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
08.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:49
Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 6 farklı adrese baskın yaptı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 13 tabanca fişeği ile 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA