Şantaj ve tehdit iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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Şantaj ve tehdit iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

14.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:34

Bursa'da, şantaj ve tehdit iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, şantaj ve tehdit iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giden bir kişi, aralarında kadınların da bulunduğu bazı şüpheliler tarafından darbedilip uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve tehdit edildiğini ileri sürerek şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, internetten tanışarak ağlarına düşürdüklerini kişilerin zorla uygunsuz fotoğraflarını çekip tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen B.K, G.G, S.S, D.Y, Y.B. ve E.D'yi gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kişiye ait bilgilerin yer aldığı belgeler, dijital materyal, av tüfeği, bıçak, keski ve balta ele geçirildi.

Kimlik ve banka bilgilerini de çalmışlar

Bursa'da çeşitli tarihlerde benzer yöntemlerle yaşanan ve faili tespit edilemeyen 9 ayrı eylemin bu kişilerce gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, şüpheliler arasındaki B.K'nin internetten bazı erkeklerle tanışarak yakınlık kurduğu, kadının daha sonra bu kişilerle otel ya da evlerde buluştuğunu tespit etti.

Buluşma sırasında eve ya da otel odasına baskın yapan diğer şüphelilerin, B.K'nin ağabeyi gibi davranarak zorla kişilerin uygunsuz fotoğraflarını çektiklerini, ardından da tehdit ve şantajda bulundukları ileri sürüldü.

Zanlıların, tuzağa düşürdükleri kişilerin paralarını aldıkları, evlerinin ve araçlarının anahtarlarını kopyalayıp hırsızlık yaptıkları, kimlik ve banka bilgilerini çalarak çok sayıda telefon hattı ve kredi kartı çıkardıkları iddia edildi.

Şantaj ve tehdit iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Şantaj ve tehdit iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Şantaj ve tehdit iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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