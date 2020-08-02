Bursa'da sahillerde sosyal mesafe unutuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da sahillerde sosyal mesafe unutuldu

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa sahilleri de sıcak havanın etkisiyle bayram tatilinde doldu taştı.

Bursa'da sahillerde sosyal mesafe unutuldu
02.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:40

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa sahilleri de sıcak havanın etkisiyle bayram tatilinde doldu taştı. Tatilciler denize akın ederken, sosyal mesafe kuralları unutuldu.

Termometrenin 31 derece, hissedilen sıcaklığın ise 36-37 derece olduğu Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla sahili vatandaşlarla doldu taştı. Kurban Bayramı'nın fırsat bile tatilciler, denize akın ederken sosyal mesafe kuralları unutuldu. Kimi tatilcilerin maske takmadığı da dikkatlerden kaçmazken, görevliler sık sık uyarılarda bulundu. Ağırlıklı olarak günübirlikçi tatilcilerin doldurduğu sahillerde adım atmaya yer kalmazken, denizin içinde de yakın mesafede oyunlar oynandı.

Bir genç ise Kumla'da sosyal mesafe olmadığına dikkat çekerek, "Burada sosyal mesafe yok. Otobüste yok, sadece Bursa'da değil başka iller de de sosyal mesafe yok. Tabii ki bu durumdan rahatsızım" dedi.

Bir diğer vatandaş ise korona virüsün kimsenin umurunda olmadığını ve maskesiz dolaşıldığını işaret etti. Virüse çare bulunmaması durumunda, bu sürecin devam edeceğini söyleyen vatandaşlar, "Ben de tatil amaçlı geldim ama bu kadar kalabalık görünce ortama ayak uydurduk" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tehlike dalgasının sahillerde olduğuna dikkat çekmek için bir uyarıda bulunarak, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" paylaşımını yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu? Güncel
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Ekonomi
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama Politika
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu 3. Sayfa
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Son dakika: İzmir'de 'Egem' isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Yangınlarda sabotaj izi var mı? Bakan Pakdemirli canlı yayında yanıt verdi
Yangınlarda sabotaj izi var mı? Bakan Pakdemirli canlı yayında yanıt verdi
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı
Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Arduç Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Beto Okan Buruk Caner Erkin Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Bayram Bodrum Diyarbakır
Şu an buradasınız: Bursa'da sahillerde sosyal mesafe unutuldu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 19:05:56. #1.14#
title