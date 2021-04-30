Bursa'da HAK-İŞ'in 1 Mayıs bildirisi okundu
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Bursa'da HAK-İŞ'in 1 Mayıs bildirisi okundu

Bursa'da HAK-İŞ'in 1 Mayıs bildirisi okundu
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla hazırlanan bildiriyi okudu.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla hazırlanan bildiriyi okudu.

Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz." diyerek, çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Başta yerel yönetimler, belediyeler ve kitler olmak üzere, kamu kuruluşlarında şirketlerde çalışan işçilerin kadroya geçirilmelerini talep ediyoruz. Emekçilerimizin üzerindeki vergi adaletsizliklerinin giderilmesini, ücretlerimizdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini ve sabitlenmesini istiyoruz. Salgının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını İstiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Emekli aylıklarının alt sınırının, asgari ücret düzeyine yükseltilmesini istiyoruz. Her yurttaşımız için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, yayınlanan genelgelerin adaletsizliğe sebep olmadan, uygulanmasını talep ediyoruz. Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir Türkiye ekonomisi istiyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz."

Yavuz, tüm emekçileri haksızlıkların, adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin yaşanmadığı daha güzel yarınlar için HAK-İŞ ile birlikte mücadeleye davet ettiklerini dile getirerek, "Emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırıyoruz. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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