Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3) - Haberler
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Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBursa'da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı.

BURSA (DHA) - DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı. Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada, patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesini sürdürdüğü yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikadaki kimyasal maddeler, forkliftlerle tahliye edildi. Öte yandan yanan fabrika, drone ile havadan görüntülendi.

İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN/BURSA,


Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

Son dakika haberi! Bursa'da fabrika yangını (3)

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Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
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Edinilen son dakika gelişmesine göre DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBursa'da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı.

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