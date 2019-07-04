Bursa'da Çekirdek yüklü TIR devrildi, karayolu trafiğe kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan çekirdek yüklü TIR devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken İnegöl-Bursa yolu trafiğe kapandı.

Kayseri'den yüklediği çekirdekleri Bursa'ya götürmekte olan sürücü Eyüp Ergün(40) yönetimindeki 38 AJ 950 çekici, 38 AJ 884 dorse plakalı TIR, Huzur Mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Tır devrildi. Sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sürücü şans eseri yara almazken, karayolunun Bursa istikameti kısa süreli trafiğe kapandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA