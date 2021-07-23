Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınladı.

Vali Arslantaş mesajında şunları kaydetti: Tarafsız ve doğru habercilik ilkesiyle, toplumun gören gözü, işiten kulağı, söz söyleyen dili olarak, kar kış, sıcak soğuk, demeden gecesini gündüzüne katarak çalışan gazeteci arkadaşlarımızın "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" kutluyorum.

Vali Arslantaş mesajında şunları kaydetti: Tarafsız ve doğru habercilik ilkesiyle, toplumun gören gözü, işiten kulağı, söz söyleyen dili olarak, kar kış, sıcak soğuk, demeden gecesini gündüzüne katarak çalışan gazeteci arkadaşlarımızın "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" kutluyorum. Ülkemizde basın tarihinin en önemli olaylarından birisi olarak kabul edilen sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Önemli, aynı zamanda sorumluluğu olan bir mesleği büyük bir özveriyle yürütmeye çalışan Basın mensupları, Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarının başında gelmektedir.

Bu doğrultuda İlimizde birlikte mesai yaptığımız basın mensubu arkadaşlarımızın, başta doğruluk, tarafsızlık olmak üzere, basın ahlak ilkeleri ve toplumsal faydayı gözeterek, sorumlu yayıncılık ilkesiyle yapacakları haberlerin, İlimizin her alanda gelişimine yönelik pozitif katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde fedakarca mesleklerini icra etmeye çalışan basın mensubu arkadaşlarımızın "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık içerisinde, mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre