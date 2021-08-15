Bulgaristan'da polis şiddeti güvenlik kamerasında
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Bulgaristan'da polis şiddeti güvenlik kamerasında

Bulgaristan'da polis şiddeti güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl eski Başbakan Boyko Borisov ve Başsavcı İvan Geşev'e karşı gerçekleştirilen protestolar sırasında polisin göstericilere şiddet uyguladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl eski Başbakan Boyko Borisov ve Başsavcı İvan Geşev'e karşı gerçekleştirilen protestolar sırasında polisin göstericilere şiddet uyguladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl eski Başbakan Boyko Borisov ve Başsavcı İvan Geşev'e karşı halk protestolar düzenlemiş, ikilinin istifasını istemişti. Protestoların üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından polisin göstericilere şiddet uyguladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayından başkent Sofya'da kaydedilen görüntülerde, göstericilerin elleri ters kelepçeli olarak yere yatırılan göstericilerin polis tarafından defalarca tekmelendiği görüldü.

Polis şiddetine ait görüntülerin paylaşılmasının ardından Parlamento Başkanı İva Miteva, salı günü meclisin olağanüstü toplanacağını ve konuyu görüşeceklerini açıkladı. Sosyalist Parti'den Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ise, Bulgaristan'daki polis şiddeti konusunu Brüksel'e taşıyacaklarını ve ilgili komisyonlara şikayet başvurusunda bulunacaklarını duyurdu. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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