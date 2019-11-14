Bülend Engin, ÇTSO Şeref Üyeliğine seçildi

14.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:14

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının (ÇTSO) geçmiş dönem yönetim kurulu başkanı Bülend Engin'e, meclis üyelerinin aldığı kararla, Meclis Şeref Üyeliği tevdi edildi.

Odanın meclis toplantısında, yönetim kurulu tarafından ÇTSO'nun önceki dönem başkanlığını yapan, halen İÇDAŞ Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Bülend Engin'e "Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Şeref Üyeliği" verilmesi önerildi.

Toplantıda 55 meclis üyesinin oy birliğiyle Engin, Türk ekonomi hayatına sunduğu katkılar, odanın gelişimine yönelik vizyon ve kent ekonomisi için geliştirdikleri projelerden dolayı şeref üyesi olarak onurlandırıldı.

İki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapan Engin, ÇTSO Konferans ve Hizmet Binası, ÇTSO İş Merkezi, Sosyal Bilimler Lisesi, Çanakkale Tanıtım Evi gibi eserleri kente kazandırmıştı. Çanakkale Yat Limanı, kruvaziyer gemi iskelesi gibi projeleri de kamuoyunun gündemine taşıyan Engin, İÇDAŞ Genel Müdürü olarak da önemli çalışmalar yürütüyor.

ÇTSO'nun şeref üyeliği, Kale Grubu kurucusu İbrahim Bodur'dan sonra ikinci kez Bülend Engin'e verilmiş oldu.

Kaynak: AA