Bugünkü koronavirüs tablosu! SON DAKİKA 18 Kasım 2021 covid 19 sağlık gov tr! Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

18 Kasım Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18Kasım Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 18 Kasım Perşembe korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

18 Kasım verileri açıklandı.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 18 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 22 bin 234 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229'den 226'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 29 bin 538 olurken toplam 357 bin 223 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz." dedi.

18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

18 Kasım Perşembe günü vaka sayısı açıklanmadı.

18 KASIM PERŞEMBE TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.

18 KASIM PERŞEMBE TEST SAYISI

18 Kasım'da koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.

18 KASIM PERŞEMBE GERÇEK VAKA SAYISI

18 Kasım'da semptomlu semptomsuz vaka sayısı açıklanmadı

18 KASIM PERŞEMBE VEFAT SAYISI

18 Kasım'da vefat sayısı henüz açıklanmadı.

17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 17 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 23 bin 867 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 227'den 229'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı 28 bin 543 olurken toplam 358 bin 784 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım." dedi.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.

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