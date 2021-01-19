Bugün Masumlar Apartmanı var mı? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm izleme linki!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Masumlar Apartmanı var mı? İşte ayrıntılar...

Masumlar Apartmanı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki,bugün Masumlar Apartmanı var mı? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Masumlar Apartmanı 19 Ocak Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst eder.

Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler.

Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır.

Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zaptedemeyince Han'dan yardım isterler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)



MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

