Bugün (11 Aralık) hava durumu nasıl? Ne zaman kar yağacak? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 11 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

11 ARALIK 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 17°C



İSTANBUL °C, 17°C



KIRKLARELİ °C, 15°C



KOCAELİ °C, 19°C



A.KARAHİSAR °C, 12°C

DENİZLİ °C, 15°C



İZMİR °C, 18°C



MUĞLA °C, 15°C



ADANA °C, 19°C

ANTALYA °C, 19°C



HATAY °C, 15°C



MERSİN °C, 18°C



ANKARA °C, 12°C

ÇANKIRI °C, 9°C



ESKİŞEHİR °C, 13°C



KONYA °C, 11°C



BOLU °C, 11°C

DÜZCE °C, 17°C



KASTAMONU °C, 7°C



ZONGULDAK °C, 15°C



AMASYA °C, 12°C

SAMSUN °C, 19°C



TOKAT °C, 13°C



TRABZON °C, 17°C



ERZURUM °C, 3°C

KARS °C, -2°C



MALATYA °C, 6°C



VAN °C, 7°C



DİYARBAKIR °C, 11°C

GAZİANTEP °C, 11°C



SİİRT °C, 11°C



ŞANLIURFA °C, 14°C

11 ARALIK 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul çevrelerinin, bu gece saatlerinde ise Trakya bölgesinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice(30-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

11 ARALIK 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden orta kuvvette eseceği beklenmektedir.

11 ARALIK 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Balıkesir ve Manisa'nın doğusu , öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin, gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı olarak geçmesi bekleniyor.Rüzgarın gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, gece Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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