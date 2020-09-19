BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Aynı sebeple 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 16.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

Kaynak: AA