BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
19.09.2020 08:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 08:08

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Aynı sebeple 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 16.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Yılmaz
Mustafa Yılmaz
AA Editörü
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