BTB'DE Akademik Danışman Toplantısı Yapıldı…

Bursa`da yaklaşık iki yıldır yürütülen proje kapsamında yerel ve bölgesel ölçekte doğru politikaların tasarlanması ve ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için hem iş dünyasının talep ve ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi hem de yerel kalkınma gündeminin üniversite iş birliği ile sağlıklı biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Uludağ Üniversitesi İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz Başkanlığında toplanan Bursa ili Oda Borsa Genel Sekreterleri, bu ayki gündemlerinde kurum çalışanlarına uygulanan memnuniyet anket sonuç raporunu değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Proje Koordinatörü Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz "Oda ve Borsa çalışanlarımızın görüş ve önerileri bizler için çok önemli ve değerli. Kurumların doğru şekilde yönetilebilmeleri için çalışanların karar süreçlerine katılımlarını sağlamak gerekiyor. Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinden yararlanabilen kurumlar daha rekabetçi konumlanabiliyor. Bu noktada, çalışanların iş tatmin düzeylerinin belirli periyotlarla ölçümlenmesi ve insan kaynağının kapasitesinin artırılması gerekiyor. Daha verimli, daha mutlu, daha yaratıcı çalışan profili ile iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve hizmet anlayışının geliştirilmesi kolaylaşıyor" dedi.

"81 İl`e 81 Akademik Danışman Projesi"

Uygulanan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Yerel ve bölgesel ölçekte doğru politikaların tasarlanması ve ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için hem iş dünyasının talep ve ihtiyacının yakından takip edilmesi hem de yerel kalkınma gündeminin sağlıklı biçimde tespit edilmesini hedefliyoruz. Oda ve Borsaların kurumsal kapasitelerini ve yerel veri üretim kapasitelerinin inşasına katkı veren Akademik Danışmanlarımız, il ve ilçelerdeki tüm Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanlarının mutabakata varması sonucu belirleniyor ve proje Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından koordine ediliyor" dedi.