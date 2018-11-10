Brezilyalı Futbolcuyu Öldüren Kişi, Cinayeti Tek Tek Anlattı

Brezilya'da öldürülmüş ve cinsel organı kesilmiş halde bulunan Sao Paulo'nun futbolcusu 24 yaşındaki Daniel Correa Freitas'ın cinayetinde, şoke eden detay ortaya çıktı. Katil zanlısı Edison Brittes'in futbolcuyu eşi ile ilişkiye girmesini davet ettiği ve yatak odasında eşi ve futbolcuyu beraber görünce kıskançlık krizine girdiği, cinayeti bu yüzden işlediği belirtildi.

BREZİLYALI FUTBOLCUYU EŞİYLE İLİŞKİYE GİRMEYE ZORLAMIŞ

Edison'a çok yakın bir kaynak, evde doğum günü partisi sırasında iş adamı Edison'un Daniel'i eşi Cristana ile ilişkiye girmeye davet ettiği ve fikrini değiştirip yatak odasına girince kıskançlık krizine girip cinayeti işlediğini belirti.

POLİS OLAY YERİNE GÖTÜRDÜ, CESEDİ BIRAKTIĞI YERİ GÖSTERDİ

Katil zanlısı Edison'ı olay yerine götüren polis, cinayet tatbikatı yaptırdı. Edison, polise cesedi attığı yeri gösterdi.