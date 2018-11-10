Brezilyalı Futbolcuyu Öldüren Kişi, Cinayeti Tek Tek Anlattı
24 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu öldürmekle suçlanan kişi, suçunu itiraf etti. Polis, katil zanlısı Edison'u olay mahaline götürerek cinayeti tek tek anlattırdı.
Brezilya'da öldürülmüş ve cinsel organı kesilmiş halde bulunan Sao Paulo'nun futbolcusu 24 yaşındaki Daniel Correa Freitas'ın cinayetinde, şoke eden detay ortaya çıktı. Katil zanlısı Edison Brittes'in futbolcuyu eşi ile ilişkiye girmesini davet ettiği ve yatak odasında eşi ve futbolcuyu beraber görünce kıskançlık krizine girdiği, cinayeti bu yüzden işlediği belirtildi.
BREZİLYALI FUTBOLCUYU EŞİYLE İLİŞKİYE GİRMEYE ZORLAMIŞ
Edison'a çok yakın bir kaynak, evde doğum günü partisi sırasında iş adamı Edison'un Daniel'i eşi Cristana ile ilişkiye girmeye davet ettiği ve fikrini değiştirip yatak odasına girince kıskançlık krizine girip cinayeti işlediğini belirti.
POLİS OLAY YERİNE GÖTÜRDÜ, CESEDİ BIRAKTIĞI YERİ GÖSTERDİ
Katil zanlısı Edison'ı olay yerine götüren polis, cinayet tatbikatı yaptırdı. Edison, polise cesedi attığı yeri gösterdi.
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esra esra kendine gel sirkelen hop de noluyor kiz agzinin suyu akiyor.yavas bismillah de tobe deCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aldanmayın kız adı ile bişeyler yazıp ortalığı karıştıran salaklara . esra örnek. Allah bilir kıllı sakallı ayı nın teki dir. Esra ymışCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Esra bir sürü kara gözlü erkek varCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Esra anlaşılan bu memlekette koca bulamadın aynaya Bi daha bak ama derinlemesine ve orada düşünCevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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bunlarin alayi yamyam ne namus var ne haya...Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır