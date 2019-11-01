Brezilya'nın güneyinde orman yangını

01.11.2019 10:22

Dünyanın en büyük biyo-çeşitliliğe sahip alanlarından biri olan Brezilya'nın güneyindeki Mato Grosso do Sul eyaletinde çıkan orman yangını bölgedeki türleri tehdit ediyor.

BBC'nin haberine göre, eyalet valiliğinden yapılan açıklamada, durumun kritik seviyede olduğu ve Pantanal yerleşkesinde etkili olan yangının büyüklüğünün bölgede bugüne kadar görülmemiş seviyede olduğu bildirildi.

Yetkililer, 25 Ekim'de başlayan yangında şimdiden 50 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü ve görüş mesafesinin çok azaldığını bildirdi.

Yangın yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerlerken, eyalette 30 gün boyunca anız yakılması yasaklandı.

Eyalette hava desteğinin de kullanıldığı söndürme faaliyetleri devam ediyor.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Pantanal bölgesi, dünyanın en büyük tropikal sulak alanlarından biri kabul ediliyor.

Bölgede bu yıl 30 Ekim'e kadar, geçen seneye oranla yüzde 462'lik artışla 8 binin üzerinde yangın çıktığı tespit edildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), 29 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, bu yıl Amazonlar'da 1 Ocak'tan itibaren 83 binden fazla yangın çıktığını bildirmişti.

Kaynak: AA