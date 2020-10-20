Brent petrolün varili 42,52 dolar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Brent petrolün varili 42,52 dolar

20.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:38
Brent petrolün varili 42,52 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün dün 42,19 dolara kadar gerileyen varil fiyatı, günü 42,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 42,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,02 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizlik ve ABD ile Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeleri hafta sonu da devam ederken Pelosi, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için (Donald) Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmuştu.

Yatırımcıların arz fazlası endişeleri koronavirüs salgınındaki vaka sayılarında görülen artışla daha da artarken Libya'nın, Sharara petrol sahasında da üretime başlamasıyla ülkenin günlük petrol üretimi 500.000 varil seviyesine ulaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanlarının dünkü toplantısında, mevcut anlaşmaya bağlılık vurgusu yapıldı. Söz konusu anlaşmaya göre 1 Ocak itibarıyla OPEC+ ülkelerinin petrol kesintisini günlük 7,7 milyon varilden 5,8 milyon varile düşürecek olması petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Brent petrolde teknik olarak 43,12 ile 43,61 dolar aralığının direnç, 42,25 ile 42,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Engin Yıldırım Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Tarkan Yekta Kopan Erdem Tepegöz İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Ozan Tufan Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ekim Karar Galatasaray Aytemiz Alanyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brent petrolün varili 42,52 dolar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 09:40:17. #1.15#
title