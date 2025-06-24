BRENT PETROL FİYATLARINDA SON DURUM | 24 Haziran 2025 güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Brent petrol fiyatlarında küresel ölçekte süregelen dalgalanmalar, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin grubuna son günlerde yapılan artışların ardından gözler yeniden pompaya çevrildi. Araç sahipleri, 24 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında yeni bir düzenleme olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün akaryakıta zam mı geldi, indirim mi yapıldı? İşte 24 Haziran 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ve dikkat çeken gelişmeler...

BRENT PETROL FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Küresel enerji piyasaları, 24 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla önemli bir gelişmeye sahne oldu. Orta Doğu'daki gerilimin düşmesiyle birlikte Brent petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkes kararını açıklamasının ardından, piyasalarda rahatlama görüldü.

Uluslararası piyasalarda işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, son 24 saat içerisinde yaklaşık %2,9 oranında gerileyerek 69,40 dolar seviyesine düştü. Bu gelişme, son haftalarda jeopolitik tansiyon nedeniyle yükseliş trendinde olan petrol fiyatlarının yön değiştirdiğine işaret ediyor.

Güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Brent petrol fiyatındaki bu düşüş, Türkiye'deki motorin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. 24 Haziran itibarıyla motorine 1,66 TL'lik bir indirim uygulanırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik değişiklik yapılmadı.

Motorine indirim mi geldi

24 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 51.51 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 52.97 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Güncel akaryakıt fiyatları

24 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.92 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

24 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 52.51 TL

Motorin litre fiyatı: 54.27 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL