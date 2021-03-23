Brent petrol 64 doların altına geriledi
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Brent petrol 64 doların altına geriledi

23.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:48
Brent petrol 64 doların altına geriledi

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde yeni kısıtlamaların başlayacağına ilişkin açıklamaların yarattığı talep endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 64 doların da altına gerileyerek Şubat'ın ilk yarısındaki düzeylerine indi.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde yeni kısıtlamaların başlayacağına ilişkin açıklamaların yarattığı talep endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 64 doların da altına gerileyerek Şubat'ın ilk yarısındaki düzeylerine indi. Analistlere göre, özellikle  küresel ölçekte artan vaka sayıları da, talepte görülebilecek daralma nedeniyle Brent petrol üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta yapılan toplantısı sonrası gelen açıklamaların da etkisiyle yukarı yönlü hareketlerini sürdüren altının ons fiyatı 1,730 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Analistler, Perşembe günü açıklanacak ABD 2020 yılı büyüme verisinin, ekonomik toparlanmaya ilişkin önemli sinyaller vereceğine, altında yönün de bu gelişmeyle daha da belirgin durum alacağına dikkat çekiyorlar.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.79 düşüşle 63.72 dolar,Batı Teksas yüzde 0.70 düşüşle 60.75 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,738.93 dolar,gümüş yüzde 0.38 düşüşle 25.66 dolar,bakır yüzde 0.71 artışla 9,130.00 dolar,platin yüzde 0.48 düşüşle 1,181.22 dolar,paladyum yüzde 0.44 düşüşle 2,607.75 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 439 liraya, çeyrek altın 728 liraya, Cumhuriyet altını da 2,898 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, petrol ve altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı: "Petrol fiyatları yukarı yönlü hareketinde zorlanıyor. Geçtiğimiz haftalardaki sert yükselişin ardından teknikte yorulmaya başlayan petrol fiyatları güç kaybetmeye başlamıştı. "Sonrasında, gelen haber akışları bu satışı daha da tetiklemişti. Şimdilik biraz daha temkinli seyrettiğini gözlemliyoruz. Dünya genelinde normalleşme adımları görülmesine karşın bazı ülkelerde kademeli bir şekilde kapanmalarda açıklanıyor."Bu durum petrol fiyatları açısından olumsuz yorumlanıyor. Ayrıca, petrolde talebin kısa vadede toparlanması beklenilmiyor ve bu da petrol üzerinde bir baskı yaratıyor. "Bugünün ajandasında Fed Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın konuşması bulunuyor."ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.66 seviyesine doğru gevşemesi piyasaları rahatlattı ve bu durum ons altının da 1,700 dolar üzerindeki seyrini kolaylaştırıyor. Geçen hafta, yüzde 1.75 seviyesine kadar yükselen faiz yeni haftada biraz gevşedi."Ancak yine de tahvil belirsizliği olduğu için dikkatli olunmalı, yeni bir yükseliş ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir. "Bugün Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesinde konuşması bulunuyor. Ayrıca, Hazine Bakanı Yellen'ın da konuşması izlenecek. 

"Biden hükümeti, ekonomiyi desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığını belirtti. Bu gelişmede ilerleyen günlerde altın için izlenmeli."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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