Bozüyük'te motosiklet kazası: 2 yaralı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen kazada Yakup A. idaresindeki 16 JR 567 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Zümre A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA