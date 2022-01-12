Tepkiler kıyamet gibi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör açıklaması taraftarı çıldırttı

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son buldu. Sarı-Lacivertliler eski teknik direktörü İsmail Kartal ile sezonun geri kalanı için anlaştı. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal için yaptığı açıklamada "Sezonun geri kalanı" ifadesi dikkat çekti.

AYNI UYGULAMA

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıklama şekli dikkat çekti. Sezon başı göreve getirilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira için de uzun bir metin yazılmış, Pereira ismi açıklamanın sonunda yer almıştı. Fenerbahçe, İsmail Kartal'da da aynı yaklaşımı sürdürdü.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Sezon ortasında teklifimize olumlu yaklaşan teknik direktör yok" ifadesiyle küplere bindi. İsmail Kartal'ın kendisine değil ancak yönetimin tercihleri ve politikalarına tepki gösterildi.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet