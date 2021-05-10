Boyabat ilçesinde "Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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Boyabat ilçesinde "Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf araç sürücülerini bilgilendirdi.

Ayrıca sürücülere üzerinde "Yayalar kırmızı çizimizdir" yazılı araç kokusu ve broşür dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, durdurulan araçların sürücüleri ile bir süre sohbet ederek, uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Boyabat ilçesinde 'Trafik Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Boyabat ilçesinde 'Trafik Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Boyabat ilçesinde 'Trafik Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Boyabat ilçesinde 'Trafik Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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