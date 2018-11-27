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Borussia Dortmund Otobüsüne Saldıran Bombacıya 14 Yıl Hapis Cezası Verildi

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un otobüsüne 3 bombayla saldıran 29 yaşındaki saldırgan, cinayete teşebbüs ve patlayıcı madde kullanmak suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11 Nisan 2017'de Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Dortmund'un, Monaco'yu ağırlayacağı maç öncesi Alman ekibinin otobüsünün çok yakınında bir patlama meydana gelmişti. Açılan soruşturma üzerine Alman ve Rus vatandaşlığı bulunan Sergej W. 21 Nisan 2017'de tutuklanmıştı.

BARTRA YARALANMIŞTI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Dortmund kulübünün hisselerini düşürerek kar elde etmeyi amaçladığı belirtilmişti. Stadın yaklaşık 10 kilometre yakınında yaşanan bu patlama sonrası otobüste hasar oluşmuş ve futbolculardan Bartra bileklerinden yaralandığı için ameliyata olmak zorunda kalmıştı.

BENZER BİR OLAYI, FENERBAHÇE DE YAŞAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin takım otobüsüne de 4 Nisan 2015'te Rize-Trabzon yolun üzerinde pompalı tüfekle olduğu belirlenen bir silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Ancak bu olayı kimin veya kimlerin yaptığı bulunamamıştı.

(Ajansspor)

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YORUMLAR (6)

  • SERTAÇ:
    Sahi Uefa Fener e cezayı verdi ama Tff neden vermedi,Fener in küme düşmesi lazımdı,gerçi bu sene bu olabilir ama bence küme düşürülmesi lazımdı.
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  • TUNÇ06:
    FB YE DE YAPILDI AMA NE OLDU ? KAPATILDI DOSYA GALİBA SES SEDA YOK FB İLĞİLENMİYOR ..BU OLAY NEDEN AÇAĞA ÇIKARILMADI ? O SENE ŞAMPİYONLUK DA GİTTİ HALA FB KENDİNİ TOPARLAYAMADI .
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