Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.427.339.739Yapı ve Kredi Bankası848.968.139Kardemir (D)831.499.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.427.339.739
Yapı ve Kredi Bankası848.968.139
Kardemir (D)831.499.689
Türk Hava Yolları783.823.850
Tüpraş617.884.024
Akbank487.127.390
Koza Altın448.843.900
Petkim430.819.948
Ereğli Demir Çelik409.114.445
İş Bankası (C)403.288.322
Şişe Cam385.387.116
Halkbank371.941.652
Vakıflar Bankası340.999.271
Koç Holding326.911.320
Arçelik286.227.636
Odaş Elektrik266.879.260
Bim Mağazalar234.052.326
Koza Madencilik222.577.355
Ford Otosan212.458.492
SASA Polyester202.430.968
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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