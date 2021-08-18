Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.427.339.739Yapı ve Kredi Bankası848.968.139Kardemir (D)831.499.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.427.339.739
|Yapı ve Kredi Bankası
|848.968.139
|Kardemir (D)
|831.499.689
|Türk Hava Yolları
|783.823.850
|Tüpraş
|617.884.024
|Akbank
|487.127.390
|Koza Altın
|448.843.900
|Petkim
|430.819.948
|Ereğli Demir Çelik
|409.114.445
|İş Bankası (C)
|403.288.322
|Şişe Cam
|385.387.116
|Halkbank
|371.941.652
|Vakıflar Bankası
|340.999.271
|Koç Holding
|326.911.320
|Arçelik
|286.227.636
|Odaş Elektrik
|266.879.260
|Bim Mağazalar
|234.052.326
|Koza Madencilik
|222.577.355
|Ford Otosan
|212.458.492
|SASA Polyester
|202.430.968
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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