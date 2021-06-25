Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları775.601.298Garanti Bankası672.492.325Kardemir (D)624.087.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 775.601.298 Garanti Bankası 672.492.325 Kardemir (D) 624.087.424 Emlak Konut GMYO 524.169.070 Ereğli Demir Çelik 429.335.961 Fenerbahçe Futbol 404.021.897 Koza Altın 381.970.821 Petkim 362.143.891 Yapı ve Kredi Bank. 334.977.205 Sasa Polyester 312.857.109 Akbank 240.515.295 Arçelik 239.524.852 T. Halk Bankası 238.258.363 Tüpraş 229.078.062 Gübre Fabrik. 208.755.521 Turkcell 205.223.181 Şişe Cam 190.315.479 Aselsan 183.588.688 Doğan Holding 183.524.262 TAV Havalimanları 182.935.753 ??????? ??????? ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi