Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları775.601.298Garanti Bankası672.492.325Kardemir (D)624.087.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları775.601.298
Garanti Bankası672.492.325
Kardemir (D)624.087.424
Emlak Konut GMYO524.169.070
Ereğli Demir Çelik429.335.961
Fenerbahçe Futbol404.021.897
Koza Altın381.970.821
Petkim362.143.891
Yapı ve Kredi Bank.334.977.205
Sasa Polyester312.857.109
Akbank240.515.295
Arçelik239.524.852
T. Halk Bankası238.258.363
Tüpraş229.078.062
Gübre Fabrik.208.755.521
Turkcell205.223.181
Şişe Cam190.315.479
Aselsan183.588.688
Doğan Holding183.524.262
TAV Havalimanları182.935.753
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???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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