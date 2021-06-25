Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları775.601.298Garanti Bankası672.492.325Kardemir (D)624.087.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|775.601.298
|Garanti Bankası
|672.492.325
|Kardemir (D)
|624.087.424
|Emlak Konut GMYO
|524.169.070
|Ereğli Demir Çelik
|429.335.961
|Fenerbahçe Futbol
|404.021.897
|Koza Altın
|381.970.821
|Petkim
|362.143.891
|Yapı ve Kredi Bank.
|334.977.205
|Sasa Polyester
|312.857.109
|Akbank
|240.515.295
|Arçelik
|239.524.852
|T. Halk Bankası
|238.258.363
|Tüpraş
|229.078.062
|Gübre Fabrik.
|208.755.521
|Turkcell
|205.223.181
|Şişe Cam
|190.315.479
|Aselsan
|183.588.688
|Doğan Holding
|183.524.262
|TAV Havalimanları
|182.935.753
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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