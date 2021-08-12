Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.100,100,00-23,21
İş Bankası (C)5,360,94-21,09
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,971,02-23,06
İş Girişim9,140,33-51,77
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.14,211,14-14,38
İş Yat. Ort.2,770,36-17,64
İşbir Holding4.327,00-2,7758,06
Işık Plastik36,92-2,84

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,890,00-21,93
İttifak Holding1,461,39-34,53
İz Hayvancılık Tarım17,752,42-1,39
İzmir Demir Çelik2,732,25-17,51
İzmir Fırça5,65-1,221,62
Jantsa Jant Sanayi71,100,6471,54
Kafein Yazılım25,120,1617,71
Kalekim Kimyevi Maddeler13,51-3,91

Kaplamin26,72-2,62-20,95
Kardemir (A)7,47-0,1325,55
Kardemir (B)7,46-0,8041,56
Kardemir (D)8,001,5238,41
Karel Elektronik32,640,4341,54
Karsan Otomotiv3,950,5121,54
Karsu Tekstil8,080,87-5,50
Kartal Yenilenebilir Enerji12,99-0,54

Kartonsan51,900,29-45,18
Katmerciler Ekipman3,04-0,65-1,30
Kent Gıda200,000,00-43,76
Kerevitaş Gıda4,450,23-32,37
Kervan Gıda15,910,0621,44
Kervansaray Yat. Holding0,591,72-53,17
Kiler GMYO1,720,58-31,47
Kızılbük GMYO16,36

Klimasan Klima20,820,1022,69
Koç Holding22,022,237,66
Konfrut Gıda17,00-2,690,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji58,85-1,59148,52
Konya Çimento854,501,23-24,38
Koray GMYO7,670,0072,36
Kordsa Teknik Tekstil23,64-0,0852,03
Koza Altın103,500,687,03
Koza Madencilik13,400,37-13,49
Körfez GMYO5,05-0,59-12,93
Kristal Kola1,31-1,50-57,12
Kron Telekomünikasyon43,800,0018,89
Kuştur Kuşadası Turizm208,000,0032,23
Kuyumcukent Gayrimenkul2,59-6,1612,61
Kütahya Porselen56,701,8912,39
Kütahya Şeker37,40-3,06

Lider Faktoring2,97-0,67-12,90
Link Bilgisayar30,501,33-3,47
Logo Yazılım37,683,5221,00
Lokman Hekim Sağlık9,51-0,4232,67
Lüks Kadife46,50-2,6461,39
Makina Takım3,102,31-9,09
Manas Enerji Yönetimi16,02-5,26

Marka Yatırım Holding5,569,88-13,53
Marmaris Altınyunus161,900,3145,72
Marshall239,000,55-22,07
Martı GMYO1,050,00-58,88
Martı Otel1,671,21-21,60
Matriks Bilgi Dağıtım33,260,73

Mavi Giyim54,95-0,096,47
Mazhar Zorlu Holding36,782,2816,84
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi32,38-3,00

Mega Polietilen6,062,19-20,89
Menderes Tekstil2,091,46-32,36
Mercan Kimya9,640,21

Merit Turizm16,001,5954,45
Merko Gıda4,980,40-42,36
Metemtur Yatırım3,84-1,29-52,51
Metro Holding1,530,00-26,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,34-3,31-19,03
Metro Yatırım Ortaklığı1,74-1,14-25,32
Migros Ticaret36,724,20-14,21
Milpa4,619,500,22
Mistral GMYO4,20-0,24-10,83
MLP Sağlık23,92-0,3320,38
MMC San. ve Tic. Yat.5,600,1821,74
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,340,41-38,06
Mondi Tire Kutsan8,200,867,89
Naturel Enerji37,160,434,65
Naturelgaz7,861,03

Net Holding3,780,8010,20
Netaş Telekom.18,30-0,54-34,83
Niğbaş Niğde Beton10,960,64-78,92
Nuh Çimento38,10-0,47-20,67
Nurol GMYO16,532,04126,75
Odaş Elektrik1,33-2,21-54,51
Orge Enerji Elektrik5,97-0,1729,43
Orma Orman Mahsulleri29,903,10103,12
Osmanlı Menkul22,36-0,09-27,50
Ostim Endüstriyel Yat2,270,44-17,57
Otokar343,802,8112,99
Oyak Çimento6,881,03-21,64
Oyak Yat. Ort.6,940,430,55
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,82-0,17

Oylum Sınai Yatırımlar3,992,31-15,29
Özak GMYO4,030,00-20,98
Özbal Çelik Boru12,620,1692,67
Özderici GMYO1,460,00-34,23
Özerden Plastik7,950,38-11,67
Pamukova Elektrik32,700,6253,38
Panora GMYO6,38-0,937,00
Papilon Savunma14,831,99-34,78
Park Elek.Madencilik4,711,07-12,29
Parsan27,820,5114,49
Pegasus71,202,96-4,56
Peker GMYO0,952,15-59,39
Penguen Gıda3,07-0,32-39,21
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım57,402,50

Pera GMYO1,47-0,68-16,08
Pergamon Dış Ticaret23,200,3526,58
Petkim5,912,4318,67
Petrokent Turizm2.026,602,36123,59
Pınar Et ve Un16,620,18-24,05
Pınar Su7,730,914,04
Pınar Süt16,62-0,54-26,30
Plastikkart18,11-1,1525,33
Polisan Holding2,720,37-29,25
Politeknik Metal344,200,61-15,16
Prizma Press Matbaacılık4,941,02-9,85
QNB Finans Fin. Kir.76,001,33-39,35
QNB Finansbank40,060,55-43,06
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri12,93-0,15

Ral Yatırım Holding4,39-2,23-1,13
Ray Sigorta9,83-1,21-36,38
Reysaş GMYO4,900,20-10,09
Reysaş Lojistik4,10-0,97-20,76
Rhea Girişim1,840,00-50,54
Rodrigo Tekstil14,95-6,919,04
Royal Halı3,240,00-5,81
RTA Laboratuvarları20,680,39-31,70
Sabancı Holding9,790,00-11,21
Safkar Ege Soğutmacılık9,30-0,64-14,52
Sanel Mühendislik4,51-1,1031,87
Sanifoam Sünger20,04-3,1947,35
Sanko Pazarlama10,420,3912,43
Saray Matbaacılık4,130,24-52,91
Sarkuysan12,110,8339,24
Sasa Polyester28,582,8890,73
Say Yenilenebilir Enerji23,38-0,26174,74
Sekuro Plastik21,800,1856,16
Selçuk Ecza Deposu8,400,12-37,46
Selçuk Gıda6,36-6,1927,71
Selva Gıda Sanayi7,246,31

Senkron Güvenlik27,501,854,72
Serve Film Prodüksiyon14,850,68-7,19
Servet GMYO63,95-1,69-18,43
Seyitler Kimya16,190,2520,25
Silverline Endüstri5,54-1,07-35,58
Sinpaş GMYO4,10-1,68-1,91
Smartiks Yazılım5,62-0,88-36,57
Sodaş Sodyum Sanayii21,840,00-17,07
Söktaş2,12-6,19-34,78
Sönmez Filament38,72-0,36-44,84
Sönmez Pamuklu13,700,15-42,92
Sumaş Suni Tahta73,506,9143,41
Şeker Fin. Kir.5,350,19-16,41
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam8,380,4817,05
Şok Marketler Ticaret12,271,07-1,68
T. Halk Bankası4,640,87-16,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,790,66-36,28
T.S.K.B.1,291,57-26,14
T.Tuborg16,950,59-6,20
Taç Tarım Ürünleri25,000,00137,42
Tat Gıda8,710,81-24,66
TAV Havalimanları22,842,427,23
Taze Kuru Gıda194,10-1,22-10,26
Tek-Art Turizm1,420,71-29,70
Tekfen Holding14,681,17-10,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,71-0,15-22,52
Temapol Polimer Plastik15,12-1,7531,48
TGS Dış Ticaret14,14-2,0111,25
Tofaş Oto. Fab.40,36-1,9030,57
Torunlar GMYO3,520,28-9,74
Trabzon Liman28,720,21-10,59
Trabzonspor Sportif3,39-2,5938,93
Trend GMYO6,711,82-46,62
TSKB GMYO3,402,10-40,87
Tuğçelik13,490,7566,96
Tukaş6,650,30-31,37
Turcas Petrol3,391,80-30,10
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,930,81

Turkcell15,291,06-0,05
Tümosan Motor ve Traktör17,410,9323,74
Tüpraş97,951,50-9,31
Türk Hava Yolları12,391,47-4,03
Türk İlaç Serum14,74-0,94

Türk Prysmian Kablo11,612,29-3,75
Türk Telekom6,711,05-17,08
Türk Traktör173,001,291,54
Türker Proje Gayrimenkul115,800,612,57
Türkiye Sigorta4,760,21-22,95
Ufuk Yatırım14,35-1,247,09
Ulaşlar Turizm Yat.3,891,83-8,25
Ulusoy Elektrik55,454,137,98
Ulusoy Un Sanayi4,93-0,20-3,11
Umpaş Holding1,20-2,44-54,02
Uşak Seramik1,850,54-20,94
Utopya Turizm19,000,11-51,03
Uzertaş Boya33,902,11-40,11
Ülker Bisküvi19,970,30-10,52
Ünlü Yatırım Holding5,143,42

Vakıf Fin. Kir.8,605,52152,35
Vakıf GMYO1,450,69-39,55
Vakıf Yat. Ort.6,423,55-12,77
Vakıflar Bankası3,480,29-26,11
Vakko Tekstil10,550,9668,36
Vanet Gıda5,38-0,74-30,40
VBT Yazılım21,18-3,73

Verusa Holding46,420,912,97
Verusaturk Girisim22,582,6473,05
Vestel29,020,8348,61
Vestel Beyaz Eşya46,280,6123,82
Viking Kağıt6,919,86-23,22
Yapı ve Kredi Bank.2,482,48-17,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,16-0,85-16,66
Yataş13,170,08-8,86
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,70-2,37-15,91
Yeni Gimat GMYO13,740,6618,53
Yeşil GMYO0,971,04-29,71
Yeşil Yapı1,110,91-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,171,88-49,25
Yibitaş İnşaat Malzeme11.500,004,36-26,28
Yonga Mobilya20,96-0,10-29,64
Yükselen Çelik5,57-0,896,46
Yünsa10,950,46-21,17
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,621,25-35,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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