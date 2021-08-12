Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.100,10 0,00 -23,21 İş Bankası (C) 5,36 0,94 -21,09 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,97 1,02 -23,06 İş Girişim 9,14 0,33 -51,77 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 14,21 1,14 -14,38 İş Yat. Ort. 2,77 0,36 -17,64 İşbir Holding 4.327,00 -2,77 58,06 Işık Plastik 36,92 -2,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 0,00 -21,93 İttifak Holding 1,46 1,39 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 17,75 2,42 -1,39 İzmir Demir Çelik 2,73 2,25 -17,51 İzmir Fırça 5,65 -1,22 1,62 Jantsa Jant Sanayi 71,10 0,64 71,54 Kafein Yazılım 25,12 0,16 17,71 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,51 -3,91 Kaplamin 26,72 -2,62 -20,95 Kardemir (A) 7,47 -0,13 25,55 Kardemir (B) 7,46 -0,80 41,56 Kardemir (D) 8,00 1,52 38,41 Karel Elektronik 32,64 0,43 41,54 Karsan Otomotiv 3,95 0,51 21,54 Karsu Tekstil 8,08 0,87 -5,50 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,99 -0,54 Kartonsan 51,90 0,29 -45,18 Katmerciler Ekipman 3,04 -0,65 -1,30 Kent Gıda 200,00 0,00 -43,76 Kerevitaş Gıda 4,45 0,23 -32,37 Kervan Gıda 15,91 0,06 21,44 Kervansaray Yat. Holding 0,59 1,72 -53,17 Kiler GMYO 1,72 0,58 -31,47 Kızılbük GMYO 16,36 Klimasan Klima 20,82 0,10 22,69 Koç Holding 22,02 2,23 7,66 Konfrut Gıda 17,00 -2,69 0,59 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 58,85 -1,59 148,52 Konya Çimento 854,50 1,23 -24,38 Koray GMYO 7,67 0,00 72,36 Kordsa Teknik Tekstil 23,64 -0,08 52,03 Koza Altın 103,50 0,68 7,03 Koza Madencilik 13,40 0,37 -13,49 Körfez GMYO 5,05 -0,59 -12,93 Kristal Kola 1,31 -1,50 -57,12 Kron Telekomünikasyon 43,80 0,00 18,89 Kuştur Kuşadası Turizm 208,00 0,00 32,23 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,59 -6,16 12,61 Kütahya Porselen 56,70 1,89 12,39 Kütahya Şeker 37,40 -3,06 Lider Faktoring 2,97 -0,67 -12,90 Link Bilgisayar 30,50 1,33 -3,47 Logo Yazılım 37,68 3,52 21,00 Lokman Hekim Sağlık 9,51 -0,42 32,67 Lüks Kadife 46,50 -2,64 61,39 Makina Takım 3,10 2,31 -9,09 Manas Enerji Yönetimi 16,02 -5,26 Marka Yatırım Holding 5,56 9,88 -13,53 Marmaris Altınyunus 161,90 0,31 45,72 Marshall 239,00 0,55 -22,07 Martı GMYO 1,05 0,00 -58,88 Martı Otel 1,67 1,21 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 33,26 0,73 Mavi Giyim 54,95 -0,09 6,47 Mazhar Zorlu Holding 36,78 2,28 16,84 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 32,38 -3,00 Mega Polietilen 6,06 2,19 -20,89 Menderes Tekstil 2,09 1,46 -32,36 Mercan Kimya 9,64 0,21 Merit Turizm 16,00 1,59 54,45 Merko Gıda 4,98 0,40 -42,36 Metemtur Yatırım 3,84 -1,29 -52,51 Metro Holding 1,53 0,00 -26,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,34 -3,31 -19,03 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 -1,14 -25,32 Migros Ticaret 36,72 4,20 -14,21 Milpa 4,61 9,50 0,22 Mistral GMYO 4,20 -0,24 -10,83 MLP Sağlık 23,92 -0,33 20,38 MMC San. ve Tic. Yat. 5,60 0,18 21,74 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,34 0,41 -38,06 Mondi Tire Kutsan 8,20 0,86 7,89 Naturel Enerji 37,16 0,43 4,65 Naturelgaz 7,86 1,03 Net Holding 3,78 0,80 10,20 Netaş Telekom. 18,30 -0,54 -34,83 Niğbaş Niğde Beton 10,96 0,64 -78,92 Nuh Çimento 38,10 -0,47 -20,67 Nurol GMYO 16,53 2,04 126,75 Odaş Elektrik 1,33 -2,21 -54,51 Orge Enerji Elektrik 5,97 -0,17 29,43 Orma Orman Mahsulleri 29,90 3,10 103,12 Osmanlı Menkul 22,36 -0,09 -27,50 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,44 -17,57 Otokar 343,80 2,81 12,99 Oyak Çimento 6,88 1,03 -21,64 Oyak Yat. Ort. 6,94 0,43 0,55 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,82 -0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 3,99 2,31 -15,29 Özak GMYO 4,03 0,00 -20,98 Özbal Çelik Boru 12,62 0,16 92,67 Özderici GMYO 1,46 0,00 -34,23 Özerden Plastik 7,95 0,38 -11,67 Pamukova Elektrik 32,70 0,62 53,38 Panora GMYO 6,38 -0,93 7,00 Papilon Savunma 14,83 1,99 -34,78 Park Elek.Madencilik 4,71 1,07 -12,29 Parsan 27,82 0,51 14,49 Pegasus 71,20 2,96 -4,56 Peker GMYO 0,95 2,15 -59,39 Penguen Gıda 3,07 -0,32 -39,21 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 57,40 2,50 Pera GMYO 1,47 -0,68 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 23,20 0,35 26,58 Petkim 5,91 2,43 18,67 Petrokent Turizm 2.026,60 2,36 123,59 Pınar Et ve Un 16,62 0,18 -24,05 Pınar Su 7,73 0,91 4,04 Pınar Süt 16,62 -0,54 -26,30 Plastikkart 18,11 -1,15 25,33 Polisan Holding 2,72 0,37 -29,25 Politeknik Metal 344,20 0,61 -15,16 Prizma Press Matbaacılık 4,94 1,02 -9,85 QNB Finans Fin. Kir. 76,00 1,33 -39,35 QNB Finansbank 40,06 0,55 -43,06 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 12,93 -0,15 Ral Yatırım Holding 4,39 -2,23 -1,13 Ray Sigorta 9,83 -1,21 -36,38 Reysaş GMYO 4,90 0,20 -10,09 Reysaş Lojistik 4,10 -0,97 -20,76 Rhea Girişim 1,84 0,00 -50,54 Rodrigo Tekstil 14,95 -6,91 9,04 Royal Halı 3,24 0,00 -5,81 RTA Laboratuvarları 20,68 0,39 -31,70 Sabancı Holding 9,79 0,00 -11,21 Safkar Ege Soğutmacılık 9,30 -0,64 -14,52 Sanel Mühendislik 4,51 -1,10 31,87 Sanifoam Sünger 20,04 -3,19 47,35 Sanko Pazarlama 10,42 0,39 12,43 Saray Matbaacılık 4,13 0,24 -52,91 Sarkuysan 12,11 0,83 39,24 Sasa Polyester 28,58 2,88 90,73 Say Yenilenebilir Enerji 23,38 -0,26 174,74 Sekuro Plastik 21,80 0,18 56,16 Selçuk Ecza Deposu 8,40 0,12 -37,46 Selçuk Gıda 6,36 -6,19 27,71 Selva Gıda Sanayi 7,24 6,31 Senkron Güvenlik 27,50 1,85 4,72 Serve Film Prodüksiyon 14,85 0,68 -7,19 Servet GMYO 63,95 -1,69 -18,43 Seyitler Kimya 16,19 0,25 20,25 Silverline Endüstri 5,54 -1,07 -35,58 Sinpaş GMYO 4,10 -1,68 -1,91 Smartiks Yazılım 5,62 -0,88 -36,57 Sodaş Sodyum Sanayii 21,84 0,00 -17,07 Söktaş 2,12 -6,19 -34,78 Sönmez Filament 38,72 -0,36 -44,84 Sönmez Pamuklu 13,70 0,15 -42,92 Sumaş Suni Tahta 73,50 6,91 43,41 Şeker Fin. Kir. 5,35 0,19 -16,41 Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13 Şişe Cam 8,38 0,48 17,05 Şok Marketler Ticaret 12,27 1,07 -1,68 T. Halk Bankası 4,64 0,87 -16,55 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,79 0,66 -36,28 T.S.K.B. 1,29 1,57 -26,14 T.Tuborg 16,95 0,59 -6,20 Taç Tarım Ürünleri 25,00 0,00 137,42 Tat Gıda 8,71 0,81 -24,66 TAV Havalimanları 22,84 2,42 7,23 Taze Kuru Gıda 194,10 -1,22 -10,26 Tek-Art Turizm 1,42 0,71 -29,70 Tekfen Holding 14,68 1,17 -10,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,71 -0,15 -22,52 Temapol Polimer Plastik 15,12 -1,75 31,48 TGS Dış Ticaret 14,14 -2,01 11,25 Tofaş Oto. Fab. 40,36 -1,90 30,57 Torunlar GMYO 3,52 0,28 -9,74 Trabzon Liman 28,72 0,21 -10,59 Trabzonspor Sportif 3,39 -2,59 38,93 Trend GMYO 6,71 1,82 -46,62 TSKB GMYO 3,40 2,10 -40,87 Tuğçelik 13,49 0,75 66,96 Tukaş 6,65 0,30 -31,37 Turcas Petrol 3,39 1,80 -30,10 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,93 0,81 Turkcell 15,29 1,06 -0,05 Tümosan Motor ve Traktör 17,41 0,93 23,74 Tüpraş 97,95 1,50 -9,31 Türk Hava Yolları 12,39 1,47 -4,03 Türk İlaç Serum 14,74 -0,94 Türk Prysmian Kablo 11,61 2,29 -3,75 Türk Telekom 6,71 1,05 -17,08 Türk Traktör 173,00 1,29 1,54 Türker Proje Gayrimenkul 115,80 0,61 2,57 Türkiye Sigorta 4,76 0,21 -22,95 Ufuk Yatırım 14,35 -1,24 7,09 Ulaşlar Turizm Yat. 3,89 1,83 -8,25 Ulusoy Elektrik 55,45 4,13 7,98 Ulusoy Un Sanayi 4,93 -0,20 -3,11 Umpaş Holding 1,20 -2,44 -54,02 Uşak Seramik 1,85 0,54 -20,94 Utopya Turizm 19,00 0,11 -51,03 Uzertaş Boya 33,90 2,11 -40,11 Ülker Bisküvi 19,97 0,30 -10,52 Ünlü Yatırım Holding 5,14 3,42 Vakıf Fin. Kir. 8,60 5,52 152,35 Vakıf GMYO 1,45 0,69 -39,55 Vakıf Yat. Ort. 6,42 3,55 -12,77 Vakıflar Bankası 3,48 0,29 -26,11 Vakko Tekstil 10,55 0,96 68,36 Vanet Gıda 5,38 -0,74 -30,40 VBT Yazılım 21,18 -3,73 Verusa Holding 46,42 0,91 2,97 Verusaturk Girisim 22,58 2,64 73,05 Vestel 29,02 0,83 48,61 Vestel Beyaz Eşya 46,28 0,61 23,82 Viking Kağıt 6,91 9,86 -23,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,48 2,48 -17,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,16 -0,85 -16,66 Yataş 13,17 0,08 -8,86 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,70 -2,37 -15,91 Yeni Gimat GMYO 13,74 0,66 18,53 Yeşil GMYO 0,97 1,04 -29,71 Yeşil Yapı 1,11 0,91 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,17 1,88 -49,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.500,00 4,36 -26,28 Yonga Mobilya 20,96 -0,10 -29,64 Yükselen Çelik 5,57 -0,89 6,46 Yünsa 10,95 0,46 -21,17 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,62 1,25 -35,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 481 bin 810 liraya yükseldi Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi