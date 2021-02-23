Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

23.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)37.503,00-1,88-7,40
İş Bankası (C)6,00-0,33-14,29
İş Fin.Kir.4,044,064,66
İş Girişim25,80-9,5936,15
İş GMYO2,38-0,81-6,30
İş Y. Men. Değ.21,201,3320,05
İş Yat. Ort.3,95-0,7412,22
İşbir Holding4.950,00-1,0480,66
Işık Plastik Sanayi36,500,80106,10
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,54-2,9942,11
İttifak Holding2,73-2,0131,39
İz Hayvancılık Tarım25,702,7744,44
İzmir Demir Çelik3,29-9,760,62
İzmir Fırça7,579,8941,91
Jantsa Jant Sanayi562,30-1,1672,84
Kafein Yazılım30,56-2,8947,71
Kaplamin26,92-3,77-15,33
Kardemir (A)5,50-0,18-5,88
Kardemir (B)5,49-0,536,07
Kardemir (D)6,70-0,1517,82
Karel Elektronik29,883,0133,56
Karsan Otomotiv5,397,1071,69
Karsu Tekstil13,54-9,8160,23
Kartonsan76,55-2,42-22,03
Katmerciler Ekipman4,54-2,5449,68
Kent Gıda307,40-3,46-13,67
Kerevitaş Gıda6,07-0,65-6,38
Kervan Gıda15,73-0,5620,73
Kervansaray Yat. Holding0,93-4,72-19,84
Kiler GMYO2,51-3,041,59
Klimasan Klima23,86-4,9044,14
Koç Holding22,782,949,56
Konfrut Gıda19,15-2,9917,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji86,20-5,45277,11
Konya Çimento1.280,00-5,1016,32
Kordsa Teknik Tekstil27,707,6083,92
Koza Altın136,90-4,4243,23
Koza Madencilik18,32-3,7321,69
Körfez GMYO7,689,8720,86
Kristal Kola3,80-1,952,55
Kron Telekomünikasyon62,70-3,3981,60
Kuştur Kuşadası Turizm286,509,9665,61
Kuyumcukent Gayrimenkul2,32-2,082,17
Kütahya Porselen51,40-1,152,08
Lider Faktoring4,30-0,9029,62
Link Bilgisayar45,069,9933,96
Logo Yazılım142,60-1,1615,70
Lokman Hekim Sağlık18,204,9878,38
Lüks Kadife42,76-3,0264,36
Makina Takım4,985,1543,70
Marka Yatırım Holding6,10-3,73-3,58
Marmaris Altınyunus230,60-7,31116,92
Marshall310,50-1,572,22
Martı GMYO2,64-0,36-0,36
Martı Otel2,241,796,57
Mavi Giyim52,501,124,21
Mazhar Zorlu Holding41,809,2746,06
Mega Polietilen8,980,1030,16
Menderes Tekstil3,636,5321,36
Merit Turizm342,009,99272,40
Merko Gıda7,21-2,23-13,89
Metemtur Otelcilik28,48-5,6528,51
Metro Holding2,37-3,9417,31
Metro Petrol ve Tesisleri3,23-3,5512,80
Metro Yatırım Ortaklığı2,30-0,840,86
Migros Ticaret42,72-0,642,34
Milpa5,36-1,7621,30
Mistral GMYO4,91-1,214,25
MLP Sağlık24,805,3728,43
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,5656,52
Mondi Tire Kutsan7,59-1,263,16
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,40-3,5018,97
Net Holding4,62-4,2630,90
Netaş Telekom.33,141,0022,86
Niğbaş Niğde Beton24,08-9,95-52,31
Nuh Çimento60,50-2,7326,73
Nurol GMYO14,542,6199,45
Odaş Elektrik4,013,005,64
Olmuksan-IP8,410,12-27,85
Orge Enerji Elektrik10,59-3,3449,05
Orma Orman Mahsulleri23,7010,0049,46
Osmanlı Menkul43,009,9733,29
Ostim Endüstriyel Yat4,050,490,00
Otokar411,003,1523,30
Oyak Çimento7,95-1,21-6,95
Oyak Yat. Ort.9,70-2,8935,25
Oylum Sınai Yatırımlar5,01-1,6911,25
Özak GMYO5,40-4,129,41
Özbal Çelik Boru8,000,3725,19
Özderici GMYO2,23-1,293,60
Özerden Plastik13,42-5,1463,89
Pamukova Elektrik21,30-0,177,41
Panora GMYO6,44-0,456,62
Papilon Savunma22,94-5,104,57
Park Elek.Madencilik5,96-3,0213,59
Parsan35,42-2,9352,59
Pegasus77,854,152,55
Peker GMYO2,25-1,72-12,64
Penguen Gıda4,71-0,41-4,75
Pera GMYO2,345,0841,58
Pergamon Dış Ticaret30,541,6865,04
Petkim5,20-1,352,81
Petrokent Turizm1.649,90-4,5585,35
Pınar Et ve Un23,88-1,854,55
Pınar Su8,27-1,1912,11
Pınar Süt24,94-1,2410,05
Plastikkart16,49-1,4319,38
Polisan Holding3,83-1,021,04
Politeknik Metal328,90-2,69-14,90
Prizma Press Matbaacılık5,33-2,130,73
QNB Finans Fin. Kir.129,001,385,19
QNB Finansbank65,00-5,70-11,80
Ral Yatırım Holding4,29-1,79-1,13
Ray Sigorta15,11-2,34-0,26
Reysaş GMYO5,35-2,150,37
Reysaş Lojistik8,02-1,32-11,04
Rhea Girişim3,35-1,70-6,99
Rodrigo Tekstil21,64-9,9675,35
Royal Halı3,452,217,56
RTA Laboratuvarları21,90-6,37-25,23
Sabancı Holding11,311,90-1,57
Safkar Ege Soğutmacılık12,10-2,1715,81
Sanel Mühendislik4,36-1,3329,82
Sanifoam Sünger19,406,9547,06
Sanko Pazarlama9,511,564,05
Saray Matbaacılık6,07-0,79-28,16
Sarkuysan11,744,7427,38
Sasa Polyester36,32-10,0099,51
Say Yenilenebilir Enerji19,279,98105,88
Sekuro Plastik34,742,60176,50
Selçuk Ecza Deposu12,23-1,64-7,84
Selçuk Gıda4,633,23-3,61
Senkron Güvenlik29,001,826,63
Serve Film Prodüksiyon18,00-4,3125,00
Servet GMYO106,20-6,2150,38
Seyitler Kimya39,521,0257,35
Silverline Endüstri6,38-3,05-22,33
Sinpaş GMYO4,84-2,8622,01
Smartiks Yazılım8,49-2,05-2,71
Sodaş Sodyum Sanayii41,800,5274,10
Sok Marketler Ticaret12,65-0,392,38
Söktaş5,651,2213,95
Sönmez Filament84,500,9133,69
Sönmez Pamuklu24,100,005,83
Sumaş Suni Tahta63,000,8121,95
Şeker Fin. Kir.12,129,9178,44
Şekerbank1,440,00-1,99
Şişe Cam7,370,272,05
T. Halk Bankası5,67-3,091,62
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,800,00-3,73
T.S.K.B.1,772,300,00
T.Tuborg20,52-2,8524,41
Taç Tarım Ürünleri28,009,96151,66
Tat Gıda10,93-1,14-5,31
TAV Havalimanları23,642,1710,61
Taze Kuru Gıda313,00-6,6145,63
Tek-Art Turizm2,050,963,96
Tekfen Holding18,191,5512,20
Teknosa İç ve Dış Ticaret18,09-2,8057,28
Temapol Polimer Plastik24,509,97101,39
TGS Dış Ticaret20,52-4,6674,04
Tofaş Oto. Fab.37,643,1814,62
Torunlar GMYO3,72-0,79-3,08
Trabzon Liman34,66-1,3311,15
Trabzonspor Sportif2,472,042,46
Trend GMYO8,78-1,10-28,40
TSKB GMYO5,69-4,261,74
Tuğçelik8,12-2,132,23
Tukaş9,10-1,28-4,23
Turcas Petrol5,39-2,8313,20
Turkcell16,20-3,042,86
Tümosan Motor ve Traktör18,39-4,5336,39
Tüpraş102,00-1,94-6,57
Türk Hava Yolları12,642,76-2,09
Türk Prysmian Kablo13,71-2,2717,36
Türk Telekom8,16-1,07-2,69
Türk Traktör222,902,8223,70
Türker Proje Gayrimenkul175,000,9461,91
Türkiye Sigorta7,14-1,919,09
Ufuk Yatırım25,00-9,97104,93
Ulaşlar Turizm Yat.4,23-3,42-0,24
Ulusoy Elektrik61,609,9729,99
Ulusoy Un Sanayi17,20-2,5950,52
Umpaş Holding1,704,62-30,65
Uşak Seramik2,474,909,83
Utopya Turizm35,90-3,92-3,92
Uzertaş Boya67,000,0023,67
Ülker Bisküvi21,32-1,28-6,66
Vakıf Fin. Kir.19,009,98313,85
Vakıf GMYO3,67-1,583,04
Vakıf Yat. Ort.7,932,9011,01
Vakıflar Bankası4,50-4,79-2,97
Vakko Tekstil6,989,9913,19
Vanet Gıda7,55-2,111,94
Verusa Holding65,80-5,8551,66
Verusaturk Girisim30,00-9,56134,40
Vestel29,18-0,5341,60
Vestel Beyaz Eşya54,600,0936,86
Viking Kağıt8,09-1,31-8,00
Yapı Kredi Koray GMYO5,88-0,8235,96
Yapı ve Kredi Bank.2,73-2,47-10,39
Yaprak Süt ve Besi Çift.131,50-7,6465,19
Yataş16,35-0,6515,92
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,600,664,32
Yeni Gimat GMYO14,94-1,8523,49
Yeşil GMYO1,71-0,5530,43
Yeşil Yapı2,12-3,0819,57
Yeşil Yatırım Holding179,50-4,6998,22
Yibitaş İnşaat Malzeme15.552,40-0,051,55
Yonga Mobilya31,20-3,032,66
Yükselen Çelik5,11-1,52-0,61
Yünsa18,97-7,7027,56
Zorlu Enerji2,78-0,352,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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