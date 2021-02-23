Borsada günün ilk yarısı (2)
23.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:45
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)37.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|37.503,00
|-1,88
|-7,40
|İş Bankası (C)
|6,00
|-0,33
|-14,29
|İş Fin.Kir.
|4,04
|4,06
|4,66
|İş Girişim
|25,80
|-9,59
|36,15
|İş GMYO
|2,38
|-0,81
|-6,30
|İş Y. Men. Değ.
|21,20
|1,33
|20,05
|İş Yat. Ort.
|3,95
|-0,74
|12,22
|İşbir Holding
|4.950,00
|-1,04
|80,66
|Işık Plastik Sanayi
|36,50
|0,80
|106,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,54
|-2,99
|42,11
|İttifak Holding
|2,73
|-2,01
|31,39
|İz Hayvancılık Tarım
|25,70
|2,77
|44,44
|İzmir Demir Çelik
|3,29
|-9,76
|0,62
|İzmir Fırça
|7,57
|9,89
|41,91
|Jantsa Jant Sanayi
|562,30
|-1,16
|72,84
|Kafein Yazılım
|30,56
|-2,89
|47,71
|Kaplamin
|26,92
|-3,77
|-15,33
|Kardemir (A)
|5,50
|-0,18
|-5,88
|Kardemir (B)
|5,49
|-0,53
|6,07
|Kardemir (D)
|6,70
|-0,15
|17,82
|Karel Elektronik
|29,88
|3,01
|33,56
|Karsan Otomotiv
|5,39
|7,10
|71,69
|Karsu Tekstil
|13,54
|-9,81
|60,23
|Kartonsan
|76,55
|-2,42
|-22,03
|Katmerciler Ekipman
|4,54
|-2,54
|49,68
|Kent Gıda
|307,40
|-3,46
|-13,67
|Kerevitaş Gıda
|6,07
|-0,65
|-6,38
|Kervan Gıda
|15,73
|-0,56
|20,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,93
|-4,72
|-19,84
|Kiler GMYO
|2,51
|-3,04
|1,59
|Klimasan Klima
|23,86
|-4,90
|44,14
|Koç Holding
|22,78
|2,94
|9,56
|Konfrut Gıda
|19,15
|-2,99
|17,10
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|86,20
|-5,45
|277,11
|Konya Çimento
|1.280,00
|-5,10
|16,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,70
|7,60
|83,92
|Koza Altın
|136,90
|-4,42
|43,23
|Koza Madencilik
|18,32
|-3,73
|21,69
|Körfez GMYO
|7,68
|9,87
|20,86
|Kristal Kola
|3,80
|-1,95
|2,55
|Kron Telekomünikasyon
|62,70
|-3,39
|81,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|286,50
|9,96
|65,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|-2,08
|2,17
|Kütahya Porselen
|51,40
|-1,15
|2,08
|Lider Faktoring
|4,30
|-0,90
|29,62
|Link Bilgisayar
|45,06
|9,99
|33,96
|Logo Yazılım
|142,60
|-1,16
|15,70
|Lokman Hekim Sağlık
|18,20
|4,98
|78,38
|Lüks Kadife
|42,76
|-3,02
|64,36
|Makina Takım
|4,98
|5,15
|43,70
|Marka Yatırım Holding
|6,10
|-3,73
|-3,58
|Marmaris Altınyunus
|230,60
|-7,31
|116,92
|Marshall
|310,50
|-1,57
|2,22
|Martı GMYO
|2,64
|-0,36
|-0,36
|Martı Otel
|2,24
|1,79
|6,57
|Mavi Giyim
|52,50
|1,12
|4,21
|Mazhar Zorlu Holding
|41,80
|9,27
|46,06
|Mega Polietilen
|8,98
|0,10
|30,16
|Menderes Tekstil
|3,63
|6,53
|21,36
|Merit Turizm
|342,00
|9,99
|272,40
|Merko Gıda
|7,21
|-2,23
|-13,89
|Metemtur Otelcilik
|28,48
|-5,65
|28,51
|Metro Holding
|2,37
|-3,94
|17,31
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,23
|-3,55
|12,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|-0,84
|0,86
|Migros Ticaret
|42,72
|-0,64
|2,34
|Milpa
|5,36
|-1,76
|21,30
|Mistral GMYO
|4,91
|-1,21
|4,25
|MLP Sağlık
|24,80
|5,37
|28,43
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,56
|56,52
|Mondi Tire Kutsan
|7,59
|-1,26
|3,16
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,40
|-3,50
|18,97
|Net Holding
|4,62
|-4,26
|30,90
|Netaş Telekom.
|33,14
|1,00
|22,86
|Niğbaş Niğde Beton
|24,08
|-9,95
|-52,31
|Nuh Çimento
|60,50
|-2,73
|26,73
|Nurol GMYO
|14,54
|2,61
|99,45
|Odaş Elektrik
|4,01
|3,00
|5,64
|Olmuksan-IP
|8,41
|0,12
|-27,85
|Orge Enerji Elektrik
|10,59
|-3,34
|49,05
|Orma Orman Mahsulleri
|23,70
|10,00
|49,46
|Osmanlı Menkul
|43,00
|9,97
|33,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,05
|0,49
|0,00
|Otokar
|411,00
|3,15
|23,30
|Oyak Çimento
|7,95
|-1,21
|-6,95
|Oyak Yat. Ort.
|9,70
|-2,89
|35,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,01
|-1,69
|11,25
|Özak GMYO
|5,40
|-4,12
|9,41
|Özbal Çelik Boru
|8,00
|0,37
|25,19
|Özderici GMYO
|2,23
|-1,29
|3,60
|Özerden Plastik
|13,42
|-5,14
|63,89
|Pamukova Elektrik
|21,30
|-0,17
|7,41
|Panora GMYO
|6,44
|-0,45
|6,62
|Papilon Savunma
|22,94
|-5,10
|4,57
|Park Elek.Madencilik
|5,96
|-3,02
|13,59
|Parsan
|35,42
|-2,93
|52,59
|Pegasus
|77,85
|4,15
|2,55
|Peker GMYO
|2,25
|-1,72
|-12,64
|Penguen Gıda
|4,71
|-0,41
|-4,75
|Pera GMYO
|2,34
|5,08
|41,58
|Pergamon Dış Ticaret
|30,54
|1,68
|65,04
|Petkim
|5,20
|-1,35
|2,81
|Petrokent Turizm
|1.649,90
|-4,55
|85,35
|Pınar Et ve Un
|23,88
|-1,85
|4,55
|Pınar Su
|8,27
|-1,19
|12,11
|Pınar Süt
|24,94
|-1,24
|10,05
|Plastikkart
|16,49
|-1,43
|19,38
|Polisan Holding
|3,83
|-1,02
|1,04
|Politeknik Metal
|328,90
|-2,69
|-14,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,33
|-2,13
|0,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,00
|1,38
|5,19
|QNB Finansbank
|65,00
|-5,70
|-11,80
|Ral Yatırım Holding
|4,29
|-1,79
|-1,13
|Ray Sigorta
|15,11
|-2,34
|-0,26
|Reysaş GMYO
|5,35
|-2,15
|0,37
|Reysaş Lojistik
|8,02
|-1,32
|-11,04
|Rhea Girişim
|3,35
|-1,70
|-6,99
|Rodrigo Tekstil
|21,64
|-9,96
|75,35
|Royal Halı
|3,45
|2,21
|7,56
|RTA Laboratuvarları
|21,90
|-6,37
|-25,23
|Sabancı Holding
|11,31
|1,90
|-1,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,10
|-2,17
|15,81
|Sanel Mühendislik
|4,36
|-1,33
|29,82
|Sanifoam Sünger
|19,40
|6,95
|47,06
|Sanko Pazarlama
|9,51
|1,56
|4,05
|Saray Matbaacılık
|6,07
|-0,79
|-28,16
|Sarkuysan
|11,74
|4,74
|27,38
|Sasa Polyester
|36,32
|-10,00
|99,51
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,27
|9,98
|105,88
|Sekuro Plastik
|34,74
|2,60
|176,50
|Selçuk Ecza Deposu
|12,23
|-1,64
|-7,84
|Selçuk Gıda
|4,63
|3,23
|-3,61
|Senkron Güvenlik
|29,00
|1,82
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|18,00
|-4,31
|25,00
|Servet GMYO
|106,20
|-6,21
|50,38
|Seyitler Kimya
|39,52
|1,02
|57,35
|Silverline Endüstri
|6,38
|-3,05
|-22,33
|Sinpaş GMYO
|4,84
|-2,86
|22,01
|Smartiks Yazılım
|8,49
|-2,05
|-2,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|41,80
|0,52
|74,10
|Sok Marketler Ticaret
|12,65
|-0,39
|2,38
|Söktaş
|5,65
|1,22
|13,95
|Sönmez Filament
|84,50
|0,91
|33,69
|Sönmez Pamuklu
|24,10
|0,00
|5,83
|Sumaş Suni Tahta
|63,00
|0,81
|21,95
|Şeker Fin. Kir.
|12,12
|9,91
|78,44
|Şekerbank
|1,44
|0,00
|-1,99
|Şişe Cam
|7,37
|0,27
|2,05
|T. Halk Bankası
|5,67
|-3,09
|1,62
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,80
|0,00
|-3,73
|T.S.K.B.
|1,77
|2,30
|0,00
|T.Tuborg
|20,52
|-2,85
|24,41
|Taç Tarım Ürünleri
|28,00
|9,96
|151,66
|Tat Gıda
|10,93
|-1,14
|-5,31
|TAV Havalimanları
|23,64
|2,17
|10,61
|Taze Kuru Gıda
|313,00
|-6,61
|45,63
|Tek-Art Turizm
|2,05
|0,96
|3,96
|Tekfen Holding
|18,19
|1,55
|12,20
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|18,09
|-2,80
|57,28
|Temapol Polimer Plastik
|24,50
|9,97
|101,39
|TGS Dış Ticaret
|20,52
|-4,66
|74,04
|Tofaş Oto. Fab.
|37,64
|3,18
|14,62
|Torunlar GMYO
|3,72
|-0,79
|-3,08
|Trabzon Liman
|34,66
|-1,33
|11,15
|Trabzonspor Sportif
|2,47
|2,04
|2,46
|Trend GMYO
|8,78
|-1,10
|-28,40
|TSKB GMYO
|5,69
|-4,26
|1,74
|Tuğçelik
|8,12
|-2,13
|2,23
|Tukaş
|9,10
|-1,28
|-4,23
|Turcas Petrol
|5,39
|-2,83
|13,20
|Turkcell
|16,20
|-3,04
|2,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,39
|-4,53
|36,39
|Tüpraş
|102,00
|-1,94
|-6,57
|Türk Hava Yolları
|12,64
|2,76
|-2,09
|Türk Prysmian Kablo
|13,71
|-2,27
|17,36
|Türk Telekom
|8,16
|-1,07
|-2,69
|Türk Traktör
|222,90
|2,82
|23,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|175,00
|0,94
|61,91
|Türkiye Sigorta
|7,14
|-1,91
|9,09
|Ufuk Yatırım
|25,00
|-9,97
|104,93
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,23
|-3,42
|-0,24
|Ulusoy Elektrik
|61,60
|9,97
|29,99
|Ulusoy Un Sanayi
|17,20
|-2,59
|50,52
|Umpaş Holding
|1,70
|4,62
|-30,65
|Uşak Seramik
|2,47
|4,90
|9,83
|Utopya Turizm
|35,90
|-3,92
|-3,92
|Uzertaş Boya
|67,00
|0,00
|23,67
|Ülker Bisküvi
|21,32
|-1,28
|-6,66
|Vakıf Fin. Kir.
|19,00
|9,98
|313,85
|Vakıf GMYO
|3,67
|-1,58
|3,04
|Vakıf Yat. Ort.
|7,93
|2,90
|11,01
|Vakıflar Bankası
|4,50
|-4,79
|-2,97
|Vakko Tekstil
|6,98
|9,99
|13,19
|Vanet Gıda
|7,55
|-2,11
|1,94
|Verusa Holding
|65,80
|-5,85
|51,66
|Verusaturk Girisim
|30,00
|-9,56
|134,40
|Vestel
|29,18
|-0,53
|41,60
|Vestel Beyaz Eşya
|54,60
|0,09
|36,86
|Viking Kağıt
|8,09
|-1,31
|-8,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,88
|-0,82
|35,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,73
|-2,47
|-10,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|131,50
|-7,64
|65,19
|Yataş
|16,35
|-0,65
|15,92
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,60
|0,66
|4,32
|Yeni Gimat GMYO
|14,94
|-1,85
|23,49
|Yeşil GMYO
|1,71
|-0,55
|30,43
|Yeşil Yapı
|2,12
|-3,08
|19,57
|Yeşil Yatırım Holding
|179,50
|-4,69
|98,22
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.552,40
|-0,05
|1,55
|Yonga Mobilya
|31,20
|-3,03
|2,66
|Yükselen Çelik
|5,11
|-1,52
|-0,61
|Yünsa
|18,97
|-7,70
|27,56
|Zorlu Enerji
|2,78
|-0,35
|2,89
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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