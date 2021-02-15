Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

15.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:07
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)42.100,700,003,95
İş Bankası (C)6,500,00-7,14
İş Fin.Kir.4,201,458,81
İş Girişim25,12-1,6432,56
İş GMYO2,561,590,79
İş Y. Men. Değ.19,321,109,40
İş Yat. Ort.4,131,2317,33
İşbir Holding5.000,00-1,9682,48
Işık Plastik Sanayi34,548,0195,03
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,646,4943,86
İttifak Holding3,06-0,6537,22
İz Hayvancılık Tarım27,007,9150,00
İzmir Demir Çelik4,429,8833,55
İzmir Fırça7,021,1526,26
Jantsa Jant Sanayi638,004,1692,34
Kafein Yazılım29,34-1,2137,23
Kaplamin32,988,13-2,43
Kardemir (A)5,841,57-1,85
Kardemir (B)5,821,2210,44
Kardemir (D)6,980,7220,76
Karel Elektronik29,202,2426,63
Karsan Otomotiv5,062,4355,69
Karsu Tekstil12,227,3842,92
Kartonsan81,701,11-14,50
Katmerciler Ekipman4,75-0,6354,22
Kent Gıda320,500,03-9,87
Kerevitaş Gıda6,561,23-0,30
Kervan Gıda15,760,7019,21
Kervansaray Yat. Holding1,10-1,79-12,70
Kiler GMYO2,911,7515,94
Klimasan Klima19,913,8117,32
Koç Holding22,720,097,58
Konfrut Gıda22,001,7630,18
Kontrolmatik Teknoloji Enerji104,109,93339,61
Konya Çimento1.518,00-0,3334,34
Kordsa Teknik Tekstil22,660,8945,72
Koza Altın145,500,9050,47
Koza Madencilik18,742,2920,98
Körfez GMYO7,27-4,3425,34
Kristal Kola4,280,949,18
Kron Telekomünikasyon73,001,7498,15
Kuştur Kuşadası Turizm210,006,1133,50
Kuyumcukent Gayrimenkul2,460,416,96
Kütahya Porselen50,651,710,40
Lider Faktoring4,073,5619,35
Link Bilgisayar32,400,371,65
Logo Yazılım149,501,7019,12
Lokman Hekim Sağlık17,370,0661,55
Lüks Kadife46,30-0,2260,21
Makina Takım4,250,4724,63
Marka Yatırım Holding6,72-1,614,51
Marmaris Altınyunus343,009,20208,73
Marshall327,00-0,246,62
Martı GMYO2,890,005,09
Martı Otel2,281,797,04
Mavi Giyim52,80-0,191,15
Mazhar Zorlu Holding40,7010,0029,29
Mega Polietilen9,98-1,3830,29
Menderes Tekstil3,372,439,06
Merit Turizm237,000,00183,15
Merko Gıda8,01-0,50-7,29
Metemtur Otelcilik29,600,8233,94
Metro Holding2,322,6511,54
Metro Petrol ve Tesisleri3,200,6310,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,400,423,00
Migros Ticaret43,28-0,411,12
Milpa5,880,1727,83
Mistral GMYO5,010,606,37
MLP Sağlık23,841,7119,98
MMC San. ve Tic. Yat.8,240,0079,13
Mondi Tire Kutsan8,101,386,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret46,461,4430,36
Net Holding4,190,9622,16
Netaş Telekom.33,401,2718,95
Niğbaş Niğde Beton37,569,95-27,77
Nuh Çimento57,759,9017,28
Nurol GMYO13,561,6586,01
Odaş Elektrik4,061,004,10
Olmuksan-IP8,71-0,91-26,50
Orge Enerji Elektrik10,570,8643,22
Orma Orman Mahsulleri23,522,3559,78
Osmanlı Menkul35,120,5713,51
Ostim Endüstriyel Yat4,060,50-0,49
Otokar394,400,4823,87
Oyak Çimento8,411,69-4,21
Oyak Yat. Ort.10,030,1044,32
Oylum Sınai Yatırımlar5,321,7212,95
Özak GMYO5,662,3510,98
Özbal Çelik Boru8,860,5735,27
Özderici GMYO2,46-0,8110,81
Özerden Plastik14,500,5561,11
Pamukova Elektrik23,002,137,88
Panora GMYO6,78-0,739,53
Papilon Savunma23,181,311,85
Park Elek.Madencilik6,062,0212,85
Parsan35,903,7647,74
Pegasus74,454,20-0,20
Peker GMYO2,39-0,42-8,43
Penguen Gıda5,060,400,20
Pera GMYO2,341,3033,58
Pergamon Dış Ticaret34,50-6,0580,76
Petkim5,000,400,40
Petrokent Turizm1.900,000,00109,62
Pınar Et ve Un25,503,499,54
Pınar Su8,751,9817,77
Pınar Süt28,126,6821,84
Plastikkart18,48-0,5927,89
Polisan Holding4,030,754,40
Politeknik Metal386,001,05-5,39
Prizma Press Matbaacılık5,80-0,515,84
QNB Finans Fin. Kir.131,500,154,95
QNB Finansbank66,40-2,35-5,61
Ral Yatırım Holding4,601,323,60
Ray Sigorta16,150,374,53
Reysaş GMYO5,620,183,12
Reysaş Lojistik8,420,00-8,87
Rhea Girişim3,61-0,55-2,96
Rodrigo Tekstil25,50-8,8086,00
Royal Halı3,880,0012,79
RTA Laboratuvarları26,38-0,60-12,88
Sabancı Holding11,370,98-0,79
Safkar Ege Soğutmacılık12,454,9714,43
Sanel Mühendislik4,290,2325,44
Sanifoam Sünger20,980,9654,26
Sanko Pazarlama9,841,234,79
Saray Matbaacılık6,90-1,00-21,32
Sarkuysan10,653,9020,48
Sasa Polyester37,248,1984,17
Say Yenilenebilir Enerji11,603,0236,31
Sekuro Plastik47,289,95238,68
Selçuk Ecza Deposu13,051,16-4,40
Selçuk Gıda4,911,45-1,41
Senkron Güvenlik26,929,972,51
Serve Film Prodüksiyon17,404,958,75
Servet GMYO137,603,4675,51
Seyitler Kimya39,90-4,3259,02
Silverline Endüstri7,14-0,70-16,98
Sinpaş GMYO5,180,3923,92
Smartiks Yazılım8,940,680,90
Sodaş Sodyum Sanayii34,100,0027,84
Sok Marketler Ticaret12,890,552,14
Söktaş6,28-0,3223,38
Sönmez Filament91,901,1030,91
Sönmez Pamuklu26,001,408,33
Sumaş Suni Tahta60,30-9,9317,66
Şeker Fin. Kir.8,610,1234,53
Şekerbank1,450,69-3,97
Şişe Cam7,771,046,29
T. Halk Bankası5,371,13-3,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,140,47-2,96
T.S.K.B.1,771,14-0,56
T.Tuborg22,121,1922,41
Taç Tarım Ürünleri30,907,29193,45
Tat Gıda11,761,64-0,84
TAV Havalimanları22,682,536,48
Taze Kuru Gıda406,300,3087,84
Tek-Art Turizm2,211,849,41
Tekfen Holding17,972,639,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,252,0727,15
Temapol Polimer Plastik16,282,2641,57
TGS Dış Ticaret26,14-9,99105,66
Tofaş Oto. Fab.36,700,608,20
Torunlar GMYO3,941,291,03
Trabzon Liman36,101,9812,39
Trabzonspor Sportif2,550,004,51
Trend GMYO9,09-1,09-27,68
TSKB GMYO6,36-3,0510,61
Tuğçelik8,300,002,72
Tukaş9,730,720,41
Turcas Petrol6,353,5930,93
Turkcell16,971,805,40
Tümosan Motor ve Traktör17,950,1127,58
Tüpraş104,802,14-2,96
Türk Hava Yolları12,322,67-4,57
Türk Prysmian Kablo13,360,7510,41
Türk Telekom8,490,35-0,59
Türk Traktör210,803,1315,38
Türker Proje Gayrimenkul178,20-0,4557,84
Türkiye Sigorta7,420,5412,42
Ufuk Yatırım18,30-9,9436,57
Ulaşlar Turizm Yat.4,390,923,54
Ulusoy Elektrik48,521,98-5,51
Ulusoy Un Sanayi17,240,2349,91
Umpaş Holding2,35-2,08-9,96
Uşak Seramik2,541,208,55
Utopya Turizm38,10-2,31-1,80
Uzertaş Boya77,002,3936,04
Ülker Bisküvi22,240,72-3,89
Vakıf Fin. Kir.12,3210,00189,20
Vakıf GMYO3,781,344,42
Vakıf Yat. Ort.7,640,393,80
Vakıflar Bankası4,430,91-5,94
Vakko Tekstil6,521,090,00
Vanet Gıda8,04-0,864,01
Verusa Holding66,659,9847,78
Verusaturk Girisim34,1010,00160,70
Vestel28,422,0134,95
Vestel Beyaz Eşya49,703,7121,58
Viking Kağıt8,300,36-7,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,020,6735,28
Yapı ve Kredi Bank.2,921,39-5,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.149,60-2,22106,63
Yataş17,16-1,1518,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,232,42-3,86
Yeni Gimat GMYO14,61-0,1417,54
Yeşil GMYO1,89-1,0536,96
Yeşil Yapı2,39-0,8329,89
Yeşil Yatırım Holding220,50-1,12131,25
Yibitaş İnşaat Malzeme16.333,20-0,584,70
Yonga Mobilya35,962,8620,09
Yükselen Çelik5,340,002,07
Yünsa14,970,942,11
Zorlu Enerji2,840,002,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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