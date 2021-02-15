Borsada günün ilk yarısı (2)
15.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:07
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|42.100,70
|0,00
|3,95
|İş Bankası (C)
|6,50
|0,00
|-7,14
|İş Fin.Kir.
|4,20
|1,45
|8,81
|İş Girişim
|25,12
|-1,64
|32,56
|İş GMYO
|2,56
|1,59
|0,79
|İş Y. Men. Değ.
|19,32
|1,10
|9,40
|İş Yat. Ort.
|4,13
|1,23
|17,33
|İşbir Holding
|5.000,00
|-1,96
|82,48
|Işık Plastik Sanayi
|34,54
|8,01
|95,03
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,64
|6,49
|43,86
|İttifak Holding
|3,06
|-0,65
|37,22
|İz Hayvancılık Tarım
|27,00
|7,91
|50,00
|İzmir Demir Çelik
|4,42
|9,88
|33,55
|İzmir Fırça
|7,02
|1,15
|26,26
|Jantsa Jant Sanayi
|638,00
|4,16
|92,34
|Kafein Yazılım
|29,34
|-1,21
|37,23
|Kaplamin
|32,98
|8,13
|-2,43
|Kardemir (A)
|5,84
|1,57
|-1,85
|Kardemir (B)
|5,82
|1,22
|10,44
|Kardemir (D)
|6,98
|0,72
|20,76
|Karel Elektronik
|29,20
|2,24
|26,63
|Karsan Otomotiv
|5,06
|2,43
|55,69
|Karsu Tekstil
|12,22
|7,38
|42,92
|Kartonsan
|81,70
|1,11
|-14,50
|Katmerciler Ekipman
|4,75
|-0,63
|54,22
|Kent Gıda
|320,50
|0,03
|-9,87
|Kerevitaş Gıda
|6,56
|1,23
|-0,30
|Kervan Gıda
|15,76
|0,70
|19,21
|Kervansaray Yat. Holding
|1,10
|-1,79
|-12,70
|Kiler GMYO
|2,91
|1,75
|15,94
|Klimasan Klima
|19,91
|3,81
|17,32
|Koç Holding
|22,72
|0,09
|7,58
|Konfrut Gıda
|22,00
|1,76
|30,18
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|104,10
|9,93
|339,61
|Konya Çimento
|1.518,00
|-0,33
|34,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,66
|0,89
|45,72
|Koza Altın
|145,50
|0,90
|50,47
|Koza Madencilik
|18,74
|2,29
|20,98
|Körfez GMYO
|7,27
|-4,34
|25,34
|Kristal Kola
|4,28
|0,94
|9,18
|Kron Telekomünikasyon
|73,00
|1,74
|98,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,00
|6,11
|33,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,46
|0,41
|6,96
|Kütahya Porselen
|50,65
|1,71
|0,40
|Lider Faktoring
|4,07
|3,56
|19,35
|Link Bilgisayar
|32,40
|0,37
|1,65
|Logo Yazılım
|149,50
|1,70
|19,12
|Lokman Hekim Sağlık
|17,37
|0,06
|61,55
|Lüks Kadife
|46,30
|-0,22
|60,21
|Makina Takım
|4,25
|0,47
|24,63
|Marka Yatırım Holding
|6,72
|-1,61
|4,51
|Marmaris Altınyunus
|343,00
|9,20
|208,73
|Marshall
|327,00
|-0,24
|6,62
|Martı GMYO
|2,89
|0,00
|5,09
|Martı Otel
|2,28
|1,79
|7,04
|Mavi Giyim
|52,80
|-0,19
|1,15
|Mazhar Zorlu Holding
|40,70
|10,00
|29,29
|Mega Polietilen
|9,98
|-1,38
|30,29
|Menderes Tekstil
|3,37
|2,43
|9,06
|Merit Turizm
|237,00
|0,00
|183,15
|Merko Gıda
|8,01
|-0,50
|-7,29
|Metemtur Otelcilik
|29,60
|0,82
|33,94
|Metro Holding
|2,32
|2,65
|11,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,20
|0,63
|10,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,40
|0,42
|3,00
|Migros Ticaret
|43,28
|-0,41
|1,12
|Milpa
|5,88
|0,17
|27,83
|Mistral GMYO
|5,01
|0,60
|6,37
|MLP Sağlık
|23,84
|1,71
|19,98
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,24
|0,00
|79,13
|Mondi Tire Kutsan
|8,10
|1,38
|6,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|46,46
|1,44
|30,36
|Net Holding
|4,19
|0,96
|22,16
|Netaş Telekom.
|33,40
|1,27
|18,95
|Niğbaş Niğde Beton
|37,56
|9,95
|-27,77
|Nuh Çimento
|57,75
|9,90
|17,28
|Nurol GMYO
|13,56
|1,65
|86,01
|Odaş Elektrik
|4,06
|1,00
|4,10
|Olmuksan-IP
|8,71
|-0,91
|-26,50
|Orge Enerji Elektrik
|10,57
|0,86
|43,22
|Orma Orman Mahsulleri
|23,52
|2,35
|59,78
|Osmanlı Menkul
|35,12
|0,57
|13,51
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,06
|0,50
|-0,49
|Otokar
|394,40
|0,48
|23,87
|Oyak Çimento
|8,41
|1,69
|-4,21
|Oyak Yat. Ort.
|10,03
|0,10
|44,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,32
|1,72
|12,95
|Özak GMYO
|5,66
|2,35
|10,98
|Özbal Çelik Boru
|8,86
|0,57
|35,27
|Özderici GMYO
|2,46
|-0,81
|10,81
|Özerden Plastik
|14,50
|0,55
|61,11
|Pamukova Elektrik
|23,00
|2,13
|7,88
|Panora GMYO
|6,78
|-0,73
|9,53
|Papilon Savunma
|23,18
|1,31
|1,85
|Park Elek.Madencilik
|6,06
|2,02
|12,85
|Parsan
|35,90
|3,76
|47,74
|Pegasus
|74,45
|4,20
|-0,20
|Peker GMYO
|2,39
|-0,42
|-8,43
|Penguen Gıda
|5,06
|0,40
|0,20
|Pera GMYO
|2,34
|1,30
|33,58
|Pergamon Dış Ticaret
|34,50
|-6,05
|80,76
|Petkim
|5,00
|0,40
|0,40
|Petrokent Turizm
|1.900,00
|0,00
|109,62
|Pınar Et ve Un
|25,50
|3,49
|9,54
|Pınar Su
|8,75
|1,98
|17,77
|Pınar Süt
|28,12
|6,68
|21,84
|Plastikkart
|18,48
|-0,59
|27,89
|Polisan Holding
|4,03
|0,75
|4,40
|Politeknik Metal
|386,00
|1,05
|-5,39
|Prizma Press Matbaacılık
|5,80
|-0,51
|5,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,50
|0,15
|4,95
|QNB Finansbank
|66,40
|-2,35
|-5,61
|Ral Yatırım Holding
|4,60
|1,32
|3,60
|Ray Sigorta
|16,15
|0,37
|4,53
|Reysaş GMYO
|5,62
|0,18
|3,12
|Reysaş Lojistik
|8,42
|0,00
|-8,87
|Rhea Girişim
|3,61
|-0,55
|-2,96
|Rodrigo Tekstil
|25,50
|-8,80
|86,00
|Royal Halı
|3,88
|0,00
|12,79
|RTA Laboratuvarları
|26,38
|-0,60
|-12,88
|Sabancı Holding
|11,37
|0,98
|-0,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,45
|4,97
|14,43
|Sanel Mühendislik
|4,29
|0,23
|25,44
|Sanifoam Sünger
|20,98
|0,96
|54,26
|Sanko Pazarlama
|9,84
|1,23
|4,79
|Saray Matbaacılık
|6,90
|-1,00
|-21,32
|Sarkuysan
|10,65
|3,90
|20,48
|Sasa Polyester
|37,24
|8,19
|84,17
|Say Yenilenebilir Enerji
|11,60
|3,02
|36,31
|Sekuro Plastik
|47,28
|9,95
|238,68
|Selçuk Ecza Deposu
|13,05
|1,16
|-4,40
|Selçuk Gıda
|4,91
|1,45
|-1,41
|Senkron Güvenlik
|26,92
|9,97
|2,51
|Serve Film Prodüksiyon
|17,40
|4,95
|8,75
|Servet GMYO
|137,60
|3,46
|75,51
|Seyitler Kimya
|39,90
|-4,32
|59,02
|Silverline Endüstri
|7,14
|-0,70
|-16,98
|Sinpaş GMYO
|5,18
|0,39
|23,92
|Smartiks Yazılım
|8,94
|0,68
|0,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|34,10
|0,00
|27,84
|Sok Marketler Ticaret
|12,89
|0,55
|2,14
|Söktaş
|6,28
|-0,32
|23,38
|Sönmez Filament
|91,90
|1,10
|30,91
|Sönmez Pamuklu
|26,00
|1,40
|8,33
|Sumaş Suni Tahta
|60,30
|-9,93
|17,66
|Şeker Fin. Kir.
|8,61
|0,12
|34,53
|Şekerbank
|1,45
|0,69
|-3,97
|Şişe Cam
|7,77
|1,04
|6,29
|T. Halk Bankası
|5,37
|1,13
|-3,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,14
|0,47
|-2,96
|T.S.K.B.
|1,77
|1,14
|-0,56
|T.Tuborg
|22,12
|1,19
|22,41
|Taç Tarım Ürünleri
|30,90
|7,29
|193,45
|Tat Gıda
|11,76
|1,64
|-0,84
|TAV Havalimanları
|22,68
|2,53
|6,48
|Taze Kuru Gıda
|406,30
|0,30
|87,84
|Tek-Art Turizm
|2,21
|1,84
|9,41
|Tekfen Holding
|17,97
|2,63
|9,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,25
|2,07
|27,15
|Temapol Polimer Plastik
|16,28
|2,26
|41,57
|TGS Dış Ticaret
|26,14
|-9,99
|105,66
|Tofaş Oto. Fab.
|36,70
|0,60
|8,20
|Torunlar GMYO
|3,94
|1,29
|1,03
|Trabzon Liman
|36,10
|1,98
|12,39
|Trabzonspor Sportif
|2,55
|0,00
|4,51
|Trend GMYO
|9,09
|-1,09
|-27,68
|TSKB GMYO
|6,36
|-3,05
|10,61
|Tuğçelik
|8,30
|0,00
|2,72
|Tukaş
|9,73
|0,72
|0,41
|Turcas Petrol
|6,35
|3,59
|30,93
|Turkcell
|16,97
|1,80
|5,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,95
|0,11
|27,58
|Tüpraş
|104,80
|2,14
|-2,96
|Türk Hava Yolları
|12,32
|2,67
|-4,57
|Türk Prysmian Kablo
|13,36
|0,75
|10,41
|Türk Telekom
|8,49
|0,35
|-0,59
|Türk Traktör
|210,80
|3,13
|15,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|178,20
|-0,45
|57,84
|Türkiye Sigorta
|7,42
|0,54
|12,42
|Ufuk Yatırım
|18,30
|-9,94
|36,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,39
|0,92
|3,54
|Ulusoy Elektrik
|48,52
|1,98
|-5,51
|Ulusoy Un Sanayi
|17,24
|0,23
|49,91
|Umpaş Holding
|2,35
|-2,08
|-9,96
|Uşak Seramik
|2,54
|1,20
|8,55
|Utopya Turizm
|38,10
|-2,31
|-1,80
|Uzertaş Boya
|77,00
|2,39
|36,04
|Ülker Bisküvi
|22,24
|0,72
|-3,89
|Vakıf Fin. Kir.
|12,32
|10,00
|189,20
|Vakıf GMYO
|3,78
|1,34
|4,42
|Vakıf Yat. Ort.
|7,64
|0,39
|3,80
|Vakıflar Bankası
|4,43
|0,91
|-5,94
|Vakko Tekstil
|6,52
|1,09
|0,00
|Vanet Gıda
|8,04
|-0,86
|4,01
|Verusa Holding
|66,65
|9,98
|47,78
|Verusaturk Girisim
|34,10
|10,00
|160,70
|Vestel
|28,42
|2,01
|34,95
|Vestel Beyaz Eşya
|49,70
|3,71
|21,58
|Viking Kağıt
|8,30
|0,36
|-7,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,02
|0,67
|35,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,92
|1,39
|-5,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|149,60
|-2,22
|106,63
|Yataş
|17,16
|-1,15
|18,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,23
|2,42
|-3,86
|Yeni Gimat GMYO
|14,61
|-0,14
|17,54
|Yeşil GMYO
|1,89
|-1,05
|36,96
|Yeşil Yapı
|2,39
|-0,83
|29,89
|Yeşil Yatırım Holding
|220,50
|-1,12
|131,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.333,20
|-0,58
|4,70
|Yonga Mobilya
|35,96
|2,86
|20,09
|Yükselen Çelik
|5,34
|0,00
|2,07
|Yünsa
|14,97
|0,94
|2,11
|Zorlu Enerji
|2,84
|0,00
|2,53
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500