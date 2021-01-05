Borsada günün ilk yarısı (2)
05.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|40.099,90
|0,00
|-0,99
|İş Bankası (C)
|7,05
|0,28
|0,71
|İş Bankası (Kur.)
|418.000,00
|19,43
|İş Fin.Kir.
|3,98
|-1,24
|3,11
|İş Girişim
|19,40
|-0,41
|2,37
|İş GMYO
|2,86
|2,51
|12,60
|İş Y. Men. Değ.
|17,69
|-0,45
|0,17
|İş Yat. Ort.
|3,65
|-1,35
|3,69
|İşbir Holding
|2.934,00
|-0,03
|7,08
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,15
|0,00
|0,88
|İttifak Holding
|2,19
|0,00
|-1,79
|İz Hayvancılık Tarım
|17,50
|-2,78
|İzmir Demir Çelik
|10,81
|-0,83
|0,37
|İzmir Fırça
|5,66
|1,80
|Jantsa Jant Sanayi
|389,40
|6,74
|17,40
|Kafein Yazılım
|21,18
|-1,21
|-0,94
|Kaplamin
|35,30
|0,91
|4,44
|Kardemir (A)
|6,29
|3,45
|5,71
|Kardemir (B)
|5,49
|1,67
|4,17
|Kardemir (D)
|5,95
|1,19
|2,94
|Karel Elektronik
|23,16
|0,70
|0,43
|Karsan Otomotiv
|3,72
|4,20
|14,46
|Karsu Tekstil
|7,50
|-2,98
|-12,28
|Kartonsan
|89,00
|2,18
|-6,86
|Katmerciler Ekipman
|3,20
|2,56
|3,90
|Kent Gıda
|305,60
|-9,99
|-14,06
|Kerevitaş Gıda
|6,64
|0,30
|0,91
|Kervan Gıda
|13,33
|-0,30
|0,83
|Kervansaray Yat. Holding
|1,28
|0,79
|1,59
|Kiler GMYO
|2,58
|-0,39
|2,79
|Klimasan Klima
|16,99
|-0,59
|0,12
|Koç Holding
|21,30
|0,47
|0,85
|Konfrut Gıda
|16,94
|-0,12
|0,24
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|25,76
|0,94
|8,78
|Konya Çimento
|1.127,40
|0,63
|-0,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,36
|0,07
|-1,22
|Koza Altın
|109,10
|2,63
|12,82
|Koza Madencilik
|16,50
|-0,24
|6,52
|Körfez GMYO
|6,66
|7,59
|14,83
|Kristal Kola
|3,73
|-2,36
|-4,85
|Kron Telekomünikasyon
|36,66
|-2,29
|-0,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|173,00
|0,00
|9,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|0,43
|2,61
|Kütahya Porselen
|51,50
|-0,39
|2,08
|Lider Faktoring
|3,35
|-2,33
|-1,76
|Link Bilgisayar
|62,90
|1,29
|-1,33
|Logo Yazılım
|125,60
|0,56
|0,08
|Lokman Hekim Sağlık
|11,06
|0,91
|2,86
|Lüks Kadife
|28,22
|-1,26
|-2,35
|Makina Takım
|3,50
|-0,85
|2,64
|Marka Yatırım Holding
|7,30
|3,25
|13,53
|Marmaris Altınyunus
|126,10
|3,19
|13,50
|Marshall
|307,50
|0,85
|0,26
|Martı GMYO
|2,86
|0,35
|4,00
|Martı Otel
|2,14
|0,00
|0,47
|Mavi Giyim
|53,45
|0,38
|2,39
|Mazhar Zorlu Holding
|28,50
|-8,18
|-9,47
|Mega Polietilen
|7,28
|-2,41
|-4,96
|Menderes Tekstil
|3,13
|0,64
|1,29
|Merit Turizm
|85,00
|0,00
|1,55
|Merko Gıda
|8,10
|-0,61
|-6,25
|Metemtur Otelcilik
|20,72
|-2,81
|-6,24
|Metro Holding
|2,10
|0,00
|0,96
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,92
|0,34
|1,04
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|-0,42
|2,58
|Migros Ticaret
|44,30
|-1,12
|3,50
|Milpa
|4,66
|-1,48
|1,30
|Mistral GMYO
|5,46
|5,41
|15,92
|MLP Sağlık
|20,24
|0,40
|1,86
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,95
|-0,40
|7,61
|Mondi Tire Kutsan
|7,85
|1,16
|3,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,24
|-1,23
|-1,12
|Net Holding
|3,41
|0,00
|-0,58
|Netaş Telekom.
|27,38
|-0,58
|-2,49
|Niğbaş Niğde Beton
|53,00
|-7,34
|1,92
|Nuh Çimento
|51,90
|1,07
|5,40
|Nurol GMYO
|7,48
|-2,22
|2,61
|Odaş Elektrik
|3,96
|1,02
|1,54
|Olmuksan-IP
|10,80
|-10,00
|-8,86
|Orge Enerji Elektrik
|7,53
|-0,53
|2,03
|Orma Orman Mahsulleri
|17,10
|9,90
|16,17
|Osmanlı Menkul
|29,82
|-0,86
|-3,81
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,00
|-1,48
|-1,96
|Otokar
|370,10
|5,68
|16,24
|Oyak Çimento
|9,19
|0,88
|4,67
|Oyak Yat. Ort.
|8,40
|9,95
|20,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,12
|4,92
|8,70
|Özak GMYO
|5,22
|-1,51
|2,35
|Özbal Çelik Boru
|6,62
|-0,90
|1,07
|Özderici GMYO
|2,29
|1,33
|3,15
|Özerden Plastik
|8,39
|-0,12
|-6,78
|Pamukova Elektrik
|21,00
|-1,50
|Panora GMYO
|6,31
|0,16
|0,16
|Papilon Savunma
|22,58
|-0,96
|-0,79
|Park Elek.Madencilik
|5,45
|0,37
|1,49
|Parsan
|25,48
|-1,39
|4,86
|Pegasus
|72,25
|-1,03
|-3,15
|Peker GMYO
|2,64
|1,15
|1,15
|Penguen Gıda
|5,05
|0,40
|0,00
|Pera GMYO
|2,27
|0,00
|3,18
|Pergamon Dış Ticaret
|23,84
|9,96
|20,95
|Petkim
|5,03
|1,00
|1,00
|Petrokent Turizm
|875,50
|-0,08
|-3,41
|Pınar Et ve Un
|23,16
|0,00
|-0,52
|Pınar Su
|8,07
|3,46
|8,61
|Pınar Süt
|23,20
|-0,68
|0,52
|Plastikkart
|14,29
|1,20
|-1,11
|Polisan Holding
|3,88
|-0,26
|0,52
|Politeknik Metal
|420,00
|2,94
|Prizma Press Matbaacılık
|5,46
|0,18
|-0,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,00
|-1,04
|-1,04
|QNB Finansbank
|68,30
|0,00
|-2,91
|Ral Yatırım Holding
|4,38
|0,00
|-1,35
|Ray Sigorta
|14,89
|-1,72
|-3,62
|Reysaş GMYO
|5,46
|-0,55
|0,18
|Reysaş Lojistik
|9,06
|-0,98
|-1,95
|Rhea Girişim
|3,63
|-1,09
|-2,42
|Rodrigo Tekstil
|13,53
|-0,73
|-1,31
|Royal Halı
|3,50
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|28,76
|2,20
|-5,02
|Sabancı Holding
|11,76
|0,26
|2,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,79
|-2,00
|-0,83
|Sanel Mühendislik
|3,48
|1,46
|1,75
|Sanifoam Sünger
|15,38
|9,86
|13,09
|Sanko Pazarlama
|9,29
|-0,11
|-1,06
|Saray Matbaacılık
|9,48
|2,82
|8,10
|Sarkuysan
|8,90
|0,00
|0,68
|Sasa Polyester
|20,58
|-0,39
|1,78
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,53
|-1,61
|0,24
|Sekuro Plastik
|15,92
|6,99
|14,04
|Selçuk Ecza Deposu
|13,24
|-0,45
|-3,00
|Selçuk Gıda
|4,95
|1,02
|-0,60
|Senkron Güvenlik
|28,88
|9,98
|Serve Film Prodüksiyon
|14,25
|-9,24
|-10,94
|Servet GMYO
|88,90
|6,98
|13,39
|Seyitler Kimya
|25,09
|0,00
|Silverline Endüstri
|8,40
|-0,12
|-2,33
|Sinpaş GMYO
|4,13
|-0,48
|-1,20
|Smartiks Yazılım
|8,42
|-1,86
|-4,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,76
|-0,07
|9,90
|Söktaş
|5,08
|0,00
|-0,20
|Sönmez Filament
|71,10
|0,28
|1,28
|Sönmez Pamuklu
|26,24
|0,92
|9,33
|Sumaş Suni Tahta
|61,95
|9,94
|20,88
|Şeker Fin. Kir.
|7,26
|3,12
|13,44
|Şekerbank
|1,55
|0,00
|2,65
|Şişe Cam
|7,36
|-0,27
|0,68
|Şok Marketler
|13,32
|2,23
|5,55
|T. Halk Bankası
|5,58
|0,36
|0,36
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,10
|-2,74
|-6,31
|T.S.K.B.
|1,79
|-0,56
|0,56
|T.Tuborg
|17,79
|-0,56
|-1,55
|Taç Tarım Ürünleri
|11,09
|5,32
|Tat Gıda
|12,22
|0,99
|3,04
|TAV Havalimanları
|20,98
|-0,66
|-1,50
|Taze Kuru Gıda
|258,90
|8,83
|19,69
|Tek-Art Turizm
|2,20
|4,27
|8,91
|Tekfen Holding
|17,29
|4,42
|5,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,29
|-3,08
|-3,83
|Temapol Polimer Plastik
|11,23
|-0,71
|-2,35
|TGS Dış Ticaret
|15,37
|9,94
|20,93
|Tofaş Oto. Fab.
|35,30
|1,96
|4,07
|Torunlar GMYO
|4,03
|0,25
|3,33
|Trabzon Liman
|33,64
|0,90
|4,73
|Trabzonspor Sportif
|2,44
|-2,40
|0,00
|Trend GMYO
|12,25
|-1,61
|-2,55
|TSKB GMYO
|5,63
|-0,35
|-2,09
|Tuğçelik
|7,94
|-0,13
|-1,73
|Tukaş
|9,54
|-0,63
|-1,55
|Turcas Petrol
|4,79
|-0,83
|-1,24
|Turkcell
|16,64
|1,46
|3,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,15
|-0,21
|0,57
|Tüpraş
|109,20
|-0,64
|1,11
|Türk Hava Yolları
|12,66
|-0,16
|-1,94
|Türk Prysmian Kablo
|12,44
|0,00
|2,81
|Türk Telekom
|8,91
|0,11
|4,33
|Türk Traktör
|184,80
|0,98
|1,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,80
|5,40
|15,85
|Türkiye Sigorta
|7,02
|-0,99
|6,36
|Ufuk Yatırım
|16,20
|9,91
|20,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|-1,19
|-2,12
|Ulusoy Elektrik
|50,25
|0,30
|-2,14
|Ulusoy Un Sanayi
|11,68
|-0,51
|1,57
|Umpaş Holding
|2,87
|9,96
|Uşak Seramik
|2,48
|1,64
|5,98
|Utopya Turizm
|39,80
|1,53
|2,58
|Uzertaş Boya
|62,00
|-0,40
|9,54
|Ülker Bisküvi
|23,46
|-0,93
|1,38
|Vakıf Fin. Kir.
|4,45
|2,53
|4,46
|Vakıf GMYO
|3,69
|-1,07
|1,93
|Vakıf Yat. Ort.
|7,83
|6,10
|6,39
|Vakıflar Bankası
|4,73
|0,00
|0,42
|Vakko Tekstil
|6,53
|0,31
|0,15
|Vanet Gıda
|7,25
|-2,29
|-6,21
|Verusa Holding
|43,48
|-1,32
|-3,59
|Verusaturk Girisim
|12,46
|-2,50
|-4,74
|Vestel
|21,10
|0,00
|0,19
|Vestel Beyaz Eşya
|39,44
|-1,35
|-3,52
|Viking Kağıt
|7,81
|-3,58
|-13,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,49
|-1,54
|0,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,09
|0,65
|0,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|72,00
|-1,37
|-0,55
|Yataş
|14,20
|-0,70
|-1,73
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,62
|-2,74
|5,00
|Yeni Gimat GMYO
|12,91
|-1,45
|3,86
|Yeşil GMYO
|1,46
|0,00
|5,80
|Yeşil Yapı
|1,89
|0,00
|2,72
|Yeşil Yatırım Holding
|111,00
|5,92
|16,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.800,10
|-0,66
|-5,13
|Yonga Mobilya
|29,60
|3,35
|-1,33
|Yükselen Çelik
|7,47
|-0,93
|-1,06
|Yünsa
|14,89
|-0,93
|1,57
|Zorlu Enerji
|2,87
|-2,05
|3,61
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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